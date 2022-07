Dentro de este mercado, que se vincula principalmente a metales, se contempla a las empresas streaming y royalties (comúnmente se les llama royalties a ambas figuras); sin embargo, hay ciertas diferencias. Cuando se habla de streaming implica la firma de un contrato con una productora (minera), en el cual se acuerda que, a cambio de un pago efectivo por adelantado, esta se compromete a entregar una porción de producción futura a un precio descontado. Por ejemplo, si el oro está a US$ 1,700, el contrato podría fijar un precio de US$ 1,000.

Es una figura similar con los royalties, pues, nuevamente, a cambio de un pago por adelantado, se toma un porcentaje de los ingresos generados. Es decir, los royalties significan un intercambio en efectivo, a diferencia de los streaming donde hay una transferencia física del metal. No obstante, ambas apuntan a ser una especie de híbrido entre un préstamo y una participación societaria.

Choquecota señaló que una de las principales ventajas de este tipo de empresas es que no toman riesgo operativo (no está expuesto al altos costes en capex, y la complejidad del negocio por, por ejemplo, temas sociales), el cual sí afecta directamente a las mineras, sobre todo en un periodo de inflación donde aumentan sus costos.

“Ante la coyuntura es favorable por la estabilidad de los flujos en el negocio, lo que podría ser un canal de refugio para preservar el poder adquisitivo. Casi todo los costos y gastos de estas empresas son fijos y administrativos. Muchas compañías de estos tipos tienen márgenes operativos y netos del 70% y 50%, respectivamente, niveles por encima de la media de las empresas productoras (mineras)”, indicó.

El también docente de Bursen indicó que un menor precio del commodity impacta en menor medida en su balance, sobre todo, en el caso de streamings, pue incluso se puede aprovechar el ciclo para acordar nuevos contratos con descuento apuntando a que los precios se recuperen. Sin embargo, destacó que es usual que estas compañías tengan ambas modalidades de contratos (royalties como streaming).

“Hay menor volatilidad por el modelo de negocio, por lo que caen menos que la media de empresas productoras de oro. Por ejemplo, si bien Franco Nevada (líder del sector y que cotiza en el New York Stock Exchange), está cayendo en un 3%, contrasta con la caída del índice de mineras GDX (VanEck Gold Miners ETF), que está por debajo en alrededor del 14% en el acumulado del año (el S&P 500, índice más representativo del mercado estadounidense, está cayendo alrededor de 18%)”, manifestó.

Este tipo de empresas no solo están en metales preciosos, sino también para metales base. Como referencia, Franco Nevada, tiene alrededor del 55% de sus ingresos por oro, y el resto en plata y metales base, según Choquecota.

“Lo interesante es que estas compañías están muy diversificadas. Por ejemplo, esta empresa (Franco Nevada) tiene más de 400 activos en su portafolio, y solamente un poco más de 110 están en producción, mientras que el resto están en exploración o etapa de construcción, por lo que hay un crecimiento de mediano y largo plazo. Son empresas que también reparten dividendos, usualmente de manera trimestral”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Lo que se debe considerar para invertir en acciones en el extranjero bajo la actual volatilidad

Opciones y consideraciones

Según Choquecota, en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se puede encontrar, como valor extranjero a Wheaton Precios Metals (WPM) que es conocida como una empresa streaming, aunque tiene poco volumen de negociación. Este activo también cotiza en el New York Stock Exchange (NYSE)

“Es el mercado extranjero donde se encuentra mayor liquidez. La última cotización de Wheaton es US$ 50 en la BVL, pero en el mercado estadounidense está en US$ 35. La BVL no es referencia, por el poco volumen negociado. Otra opción, pero que solo cotiza en la NYSE, es Sandstorm Gold Royalties (SAND). No obstante, la más grande es Franco Nevada (SNV)”, señaló.

Para adquirir estos activos del mercado estadounidense, al igual que en la BVL, se tiene que contactar a una Sociedad Agente de Bolsa (SAB) y la estrategia estaría más guiada a esperar ganancia de capital a mediano y largo plazo.

“Dentro del ETF GDX, que está listado en la BVL, está Franco Nevada como un componente, pero principalmente está guiado a compañías productoras. Por ello, sería mejor comprar la empresa (sus acciones) como tal, para no tener exposición directa al sector minero. El horizonte de inversión debería pensarse de uno o dos años en adelante, que es lo recomendable en la renta variable”, anotó.

LEA TAMBIÉN: BVL: claves para invertir en bolsa de valores y los factores que se deben analizar