La volatilidad en los mercados foráneos, debido al cambio brusco de política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed), va a continuar y no se espera una recuperación o rebote rápido. Sin embargo, sí hay oportunidades de inversión en la bolsa de Estados Unidos, señaló Alonso Choquecota, CEO de Invalor.

Cabe resaltar que la Fed subió, en su reunión del 3 y 4 de mayo, su tasa de interés en 50 puntos básicos y pasó a ubicarla en un rango entre 0.75% y 1%, esto como medida para el control de la inflación (8.5% en Estados Unidos para el mes de abril).

El S&P500, índice más representativo del mercado de Estados Unidos, vinculado a este hecho, ha sido empujado a la baja y ahora se encuentra por debajo de los 4,000 puntos.

“Lo que más está golpeando es el cambio de política monetaria. El mercado está anticipando incluso una subida de 75 puntos básicos en la siguiente reunión. Estos cambios generan pesimismo, además de otras variables como la guerra de Rusia y los confinamientos en China, que es la fábrica del mundo”. explicó.

Agregó que los inversores van a tener que acostumbrarse a la volatilidad, y si alguien siente que esto no se adecúa a su estrategia lo mejor es buscar alternativas más conservadoras, aunque posiblemente no cubran la inflación”, afirmó.

A tomar en cuenta

El CEO de InValor indicó que si se quiere estar menos expuesto a la volatilidad, se debería tener más cautela con las inversiones en el sector tecnológico y de consumo discrecional (aquel consumo que no es esencial). Sin embargo, hay excepciones dentro del segmento de tecnología, como es el caso de Facebook.

“Debemos ser conscientes que durante casi trece años, ha habido una fuerte inyección de dinero que hizo que muchas acciones estén sobrevaloradas, y ahora va a empezar a salir. El inversor tiene que ser muy cuidadoso si decide invertir en Estados Unidos, sobre todo en empresas de tecnología, pues estas dependen mucho de la deuda para seguir expandiéndose (costo de la deuda será más elevado) y no están generando muchos flujos”, indicó.

Por otro lado, recomendó identificar valores a través de un análisis más meticuloso tomando, por ejemplo, el nivel de deuda de la empresa como punto de partida (de preferencia se debe buscar un ratio deuda-Ebitda menor a 2). Este análisis sobre todo en los sectores de consumo básico, servicios públicos y de salud, pues estos tienen una demanda más estable.

También se deben buscar empresas que sean capaces de trasladar el mayor costo por la inflación a los precios, y que su demanda no se vea fuertemente afectada. El PER (ratio precio-beneficio) actualmente del S&P 500 es de 19.4, cuando el promedio histórico de los diez años es de 20, entonces la bolsa no está cara.

“Se debe buscar empresas con buen nivel de valoración con PER menor a 15. Para el análisis se podría optar por un asesoramiento, pero también hay herramientas abiertas de soporte que brindan información básica y clave para tomar una decisión, como Koyfin”, anotó.

Choquecota agregó que, una manera para estar diversificado en los sectores, es invertir a través de un Exchange Traded Fund (ETF). “Se podrían tomar ETF sectoriales que sean de gestores de alto prestigio como BlackRock o Vanguard”, afirmó.