Los estereotipos de género también influyen en las decisiones financieras de las mujeres. Creencias como que los números son difíciles de entender, que la ambición económica es negativa o que invertir requiere grandes capitales pueden limitar sus posibilidades de ahorrar, invertir y construir patrimonio a largo plazo.

A estas barreras culturales se suman las diferencias de ingresos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre julio de 2025 y junio de 2026, el ingreso promedio mensual de las mujeres en el Perú alcanzó los S/ 1,673.7, equivalente al 76% de los S/ 2,181.8 registrados por los hombres.

Para Truelany Guerra, especialista en educación financiera y autora del libro Libera tu poder inversionista, cambiar esta relación con el dinero requiere cuestionar las ideas que condicionan las decisiones económicas y desarrollar conocimientos para administrar los recursos con mayor autonomía.

“El dinero no es solo un número en la cuenta; representa opciones, tranquilidad y, sobre todo, libertad. Pero hemos crecido rodeadas de estereotipos que nos dicen que la ambición no es femenina o que no somos buenas con los números” , sostiene.

La educación financiera permite tomar decisiones informadas sobre el ahorro, la inversión y la planificación económica a largo plazo. Foto: Andina.

En esa línea, Guerra identifica cinco creencias que pueden convertirse en obstáculos para la independencia económica de las mujeres.

1. Las mujeres no son buenas con los números

La capacidad para comprender las finanzas no depende del género. Sin embargo, esta creencia puede generar inseguridad desde la infancia y afectar la confianza al momento de tomar decisiones económicas. La educación financiera permite adquirir herramientas para administrar el dinero y evaluar alternativas con mayor seguridad.

2. Buscar riqueza o tener ambición es negativo

La ambición económica en las mujeres ha sido cuestionada históricamente. No obstante, buscar estabilidad financiera y acumular patrimonio también puede ser parte de una estrategia para ganar autonomía, planificar el futuro y contar con mayores opciones económicas.

3. Ahorrar es suficiente para asegurar el futuro

El ahorro permite afrontar emergencias y alcanzar objetivos de corto plazo, pero mantener el dinero sin considerar otras alternativas puede exponerlo a la pérdida de poder adquisitivo por efecto de la inflación. Por ello, conocer las opciones de inversión y sus riesgos puede complementar una estrategia financiera de largo plazo, especialmente ante la jubilación.

4. Invertir es solo para expertos o personas con mucho dinero

La inversión no está reservada exclusivamente para grandes capitales o especialistas del mercado financiero. Existen instrumentos con diferentes montos de entrada y niveles de riesgo. Antes de elegir uno, es importante comprender su funcionamiento, evaluar sus características y determinar si se ajusta a los objetivos y posibilidades económicas de cada persona.

5. Hablar de dinero es un tema incómodo

Evitar las conversaciones sobre finanzas puede limitar el intercambio de experiencias y conocimientos. Hablar de ingresos, presupuestos, deudas, ahorro e inversión con familiares, amigas y colegas ayuda a conocer otras herramientas y a tomar decisiones económicas más informadas.

¿Cómo empezar a construir patrimonio?

Además de cuestionar estos estereotipos, Guerra recomienda adoptar hábitos financieros sostenidos. Entre ellos figuran elaborar un presupuesto realista, priorizar el pago de las deudas con intereses elevados, constituir un fondo de emergencia y conversar con mayor naturalidad sobre el dinero.

“No es necesario saberlo todo desde el inicio, pero sí desarrollar la disposición para aprender; las trayectorias financieras más sólidas inician con pequeños pasos consistentes”, señala.

La especialista sostiene que comprender cómo funciona el dinero y desarrollar una estrategia para construir patrimonio puede ampliar las posibilidades de las mujeres de alcanzar una mayor autonomía económica a lo largo de su vida.