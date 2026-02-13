Manejar los gastos en pareja suele ser una de las primeras pruebas de convivencia. Algunas personas optan por dividir todo en partes iguales, otras asumen gastos según ingresos, y no faltan quienes simplemente resuelven sobre la marcha. En la mayoría de los casos, las decisiones se toman con buena intención, pero sin una planificación clara que permita sostener ese esquema en el tiempo.

Estas dinámicas se vuelven más visibles en fechas puntuales del calendario, cuando el gasto emocional gana terreno sobre el financiero. San Valentín es uno de esos momentos en los que muchas parejas hacen una pausa en el control del presupuesto para priorizar regalos, salidas o experiencias compartidas.

Para Maurice Prevost, managing director de Equifax – Infocorp, el principal factor detrás de una buena salud financiera conjunta es la capacidad de hablar abiertamente.

“Cuando una pareja quiere dar pasos importantes, como comprar un auto, acceder a una vivienda o iniciar un negocio, el orden financiero y el historial crediticio se vuelven un activo clave. No se trata de restringir gastos, sino de organizarlos. Las celebraciones y los gustos personales pueden darse sin problema cuando existe planificación y la confianza para hablar de estos temas que suelen ser incómodos, pero necesarios”, menciona.

A partir de esa falta de planificación, suelen repetirse ciertos errores que, con el tiempo, generan fricción y presión financiera:

Mezclar todo sin definir responsabilidades

Un error común es unificar ingresos y gastos sin establecer reglas claras. Cuando no se define qué gastos son compartidos y cuáles personales, aparecen reclamos implícitos, desorden en el presupuesto y dificultad para evaluar si el esquema realmente funciona para ambos. La ausencia de acuerdos también impide medir el impacto real de los gastos, como celebraciones o compras impulsivas, que terminan afectando el equilibrio mensual.

Asumir compromisos financieros sin evaluar el impacto

En muchas parejas, uno de los miembros asume pagos o deudas pensando que será algo temporal. Sin embargo, estas decisiones suelen extenderse más de lo previsto y reducen la capacidad financiera para otros objetivos. Cuando los compromisos se acumulan sin una evaluación previa, el margen de error se acorta y cualquier imprevisto puede desestabilizar la economía del hogar.

Concentrar las obligaciones en una sola persona

En esta situación, se pierde visibilidad sobre la situación real del hogar y se incrementa la vulnerabilidad ante cambios en los ingresos o aumentos inesperados de gasto. Además, este esquema suele trasladar todo el riesgo financiero a un solo perfil, lo que puede afectar su historial financiero si se acumulan obligaciones o se presentan retrasos, limitando la capacidad de la pareja para acceder a nuevas alternativas de financiamiento en el futuro.

Confundir confianza con falta de control

La confianza es clave en una relación, pero trasladarla sin límites al manejo del dinero suele generar desorden. Establecer presupuestos, topes de gasto y reglas claras no debilita el vínculo, sino que lo protege frente a conflictos innecesarios.

Las finanzas se construyen en las decisiones cotidianas y en la disposición a ordenar. Darse el tiempo para organizar el dinero no solo reduce tensiones, sino que permite que la pareja avance con mayor claridad hacia sus metas comunes.

¿Cómo evitar ser víctima de fraude?

Con el incremento de compras online y el movimiento de efectivo para cenas y detalles, la seguridad digital y física cobra especial relevancia. Según cifras de Pacífico Seguros, los fraudes digitales representan el 77% de los casos registrados en estas fechas, seguidos por los robos al paso, que tienden a incrementarse en 23% durante esta temporada.

Para que tu única preocupación sea disfrutar la celebración, el ABC de Pacífico Seguros te comparte las siguientes recomendaciones:

Cuidado con el “amor a primera oferta”:

Durante estos días, las bandejas de entrada se llenan de promociones de flores, joyas o viajes con descuentos irreales. No hagas clic por impulso. Los delincuentes usan páginas clonadas para capturar los datos de tu tarjeta. Verifica siempre que el dominio sea el oficial y que el sistema de pago sea seguro y reconocido, antes de ingresar tu información.

Citas a ciegas, pero con ojos abiertos:

Las apps de citas y los foros online concentran hoy varios intentos de fraude digital. De acuerdo con TransUnion, en el primer semestre de 2025, el 8.3% de los casos detectados en estas plataformas estuvo vinculado a la falsificación de perfiles. Si conociste a alguien recientemente, evita transferencias anticipadas, compartir datos financieros o abrir enlaces de pago enviados por mensajería.

Ponle candado a tu celular antes de salir:

El robo del celular es hoy una de las principales puertas de entrada a fraudes bancarios. El Observatorio del Crimen y la Violencia estima que cerca de 6 millones de peruanos fueron víctimas —o conocían a alguien que lo fue— de este delito en 2025. Por ello, activa el bloqueo biométrico y usa claves distintas para tus apps financieras; y, si pese a las precauciones ocurre un fraude, el “Seguro de Protección de Tarjetas” respalda compras, transferencias o retiros no reconocidos.

Menos efectivo, más seguridad:

Evita caminar con grandes sumas de dinero, pero si necesitas retirar efectivo, hazlo de día y en zonas vigiladas. Incluso puedes incrementar tu seguridad con seguros como “Efectivo Protegido”, de BCP, que te protege en caso de robo luego de un retiro en cajeros o agentes; o “Dinero Más Seguro”, de Yape, que te cubre si ocurre un incidente por robo, hurto, pérdida o cambiazo de la tarjeta, y además te respalda ante transferencias no reconocidas realizadas desde los canales virtuales.