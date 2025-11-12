El tipo de cambio se ubica en S/ 3.36 (cotización al cierre de la jornada del 11 de noviembre). Esta baja responde principalmente a factores externos, como la incertidumbre económica en Estados Unidos, tras las recientes medidas comerciales adoptadas por la administración encabezada por el presidente Trump, que han llevado a que inversionistas internacionales desvíen capitales hacia economías más estables como la peruana.

‘’También hemos tenido mayor ingreso de dólares por el incremento del precio internacional del oro y el cobre (de los cuales somos exportadores) y la caída en el precio del petróleo (del cual somos importadores). Este ingreso de dólares ha reducido su cotización frente al sol y abre oportunidades para que muchas personas tomen decisiones financieras tácticas’’, explicó Roberto Meneses, Gerente de Tesorería de Banco Pichincha.

En este contexto, el especialista recomienda que, para tener unas finanzas personales más sólidas, los peruanos deben estar atentos a la coyuntura económica y buscar cómo aprovecharla, siempre respaldándose en fuentes confiables o asesoría especializada.

En la coyuntura actual del dólar, las personas pueden encontrar oportunidades reales que les permitan optimizar sus gastos, deudas o ahorros. A continuación, alternativas recomendadas para mejorar las finanzas personales:

1. Pagar deudas en dólares: si se tiene una deuda pactada en dólares —por ejemplo, una tarjeta o un crédito vehicular—, el tipo de cambio actual puede representar una oportunidad para reducir el costo total de la deuda al pagarla con un sol más fuerte.

“Cuando se realiza este tipo de operaciones, es importante hacerlas a través de entidades formales que garanticen seguridad y un tipo de cambio competitivo”, comentó Roberto Meneses, Gerente de Tesorería de Banco Pichincha.

2. Adelantar compras planeadas: si se tiene previsto realizar compras en dólares, como adquirir pasajes internacionales o reservar hospedajes fuera del país, comprar ahora la divisa o pagar directamente en esta moneda podría significar un ahorro en comparación con hacerlo en un escenario futuro de tipo de cambio más alto.

3. Comprar dólares para ahorrar en esta moneda: el bajo precio actual también puede ser visto como una oportunidad para convertir parte de los ahorros a dólares. Esto permite diversificar los fondos, reducir la exposición al riesgo cambiario y respaldarse en una moneda global que históricamente tiende a recuperar su valor tras caídas, lo que puede generar ganancias a largo plazo.

Tener información actualizada y evaluar las decisiones con base en la situación económica puede marcar una diferencia importante en la salud financiera de las personas.

“No se trata de cambiar radicalmente la forma de ahorrar o gastar, sino de identificar momentos en los que el contexto puede jugar a favor. Prever gastos futuros y comprar dólares cuando están baratos o pagar deudas con un tipo de cambio más conveniente son ejemplos claros de cómo se puede usar la coyuntura a nuestro favor”, finalizó Roberto Meneses.