La campaña de San Valentín está dinamizando diversas categorías de consumo en el país, siendo que el rubro de electro está mostrando un buen performance en relación a similar periodo del año pasado; informó NielsenIQ (NIQ), compañía global en medición e inteligencia del consumidor.

En su más reciente análisis, la consultora indicó que, de acuerdo a indicadores de Retail Intelligence, durante la semana 7 del 2026 (periodo asociado a la celebració), las categorías de Consumer Electronics, Information Technology, Major Domestic Appliances y Small Domestic Appliances registraron un crecimiento de 15% en unidades y 8% en valor, frente al mismo periodo del año anterior.

Así, este desempeño estuvo acompañado de una reducción promedio de precios de 6%, lo que favoreció la accesibilidad y estimuló la decisión de compra en un contexto de alta sensibilidad al precio.

“El análisis evidencia que el consumidor peruano combina cada vez más el componente emocional de la fecha con decisiones racionales de compra. Las categorías vinculadas al bienestar y cuidado personal, como hair dryers y hair stylers, mostraron un dinamismo relevante dentro de los pequeños electrodomésticos”, remarcó la consultora.

Asimismo, categorías como PTV/Flat (pantallas táctiles de tipo plano), Cooling y Mobile Computing destacaron dentro del mix comercial, confirmando que San Valentín no solo impulsa productos simbólicos, sino también bienes tecnológicos y funcionales que aportan valor al hogar.

“San Valentín se consolida como un momento estratégico dentro del calendario comercial del sector electro. Observamos que el consumidor prioriza productos de valor funcional y bienestar personal, aprovechando promociones y ajustes de precios para realizar compras más planificadas”, señaló Vinicio Granda, Retail Customer Success Lead para NIQ Perú y Ecuador.

El consumidor prioriza productos de valor funcional y bienestar personal. (Foto: Difusión)

Ventas por canales

A nivel de canales, se registró un crecimiento transversal, con especial dinamismo en supermercados, hipermercados y tiendas por departamento, que capitalizaron la demanda en tienda física.

En paralelo, el marketplace ganó puntos de participación, reflejando una mayor madurez del ecosistema digital y una estrategia promocional más agresiva en entornos online. No obstante, la semana continúa siendo especialmente relevante para la venta presencial, impulsada por compras de último momento y decisiones asociadas a la experiencia en tienda.