Paracas, Ica y Tarapoto se consolidan como los destinos nacionales más demandados por el Día de San Valentín (14 de frebrero) y, considerando que este año cae un fin de semana, se proyecta un crecimiento de 8% de las ventas de pasajes y paquetes turísticos, respecto al 2025, según la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit).

La presidenta de Apavit, Patricia Campos, señaló que, en el ámbito interno, la demanda está marcada, principalmente, por destinos cercanos, de sol y playa.

“Paracas, Ica, luego sigue Tarapoto (San Martín). Arequipa nos han pedido también, aunque en menor medida, y Cusco que siempre se va a vender”, dijo en declaraciones a la Agencia Andina.

Patricia Campos consideró que Oxapampa (Pasco) es un destino con potencial que debería recibir mayor promoción.

“Oxapampa es un destino bonito, que vale la pena viajar. A veces se pone de moda y la gente decide viajar, y después al año siguiente ya no está tan de moda. Pero es un destino que se debe promocionar”, comentó.

En cuanto al gasto promedio, la presidenta de Apavit explicó que en el mercado nacional los tours pueden costar desde US$ 55 por persona al día, dependiendo del destino y los servicios incluidos.

Destacó que en lugares como Paracas existen paquetes full day desde 80 soles por persona, los cuales suelen venderse principalmente en los diez días previos a la fecha central.

Viajes al exterior

En el segmento internacional, el ticket promedio para destinos del Caribe bordea los US$ 400 por persona por día. Patricia Campos detalló que un paquete típico de tres noches a Punta Cana puede costar entre US$ 1,200 y US$ 1,299 por persona, bajo el esquema todo incluido.

Sostuvo que Punta Cana es actualmente el destino más solicitado, favorecido por no exigir visa y por su oferta todo incluido. Luego viene Aruba que ha ganado protagonismo, impulsada por la conectividad aérea.

“Aruba se ha puesto de moda total, ahora que hay vuelo directo. La conectividad es muy buena y hay hoteles buenos”, refirió.

No obstante, precisó que los hoteles en Aruba son más costosos que en Punta Cana, especialmente en el formato todo incluido. También señaló que Cancún ha reducido su dinamismo tras la exigencia de visa mexicana para peruanos, aunque quienes cuentan con visa estadounidense vigente aún pueden ingresar.

“Antes había como seis vuelos diarios y ahora muchos de esos vuelos se han trasladado a Punta Cana”, explicó.

La dirigente empresarial indicó que Brasil también muestra movimiento, especialmente desde el inicio de operaciones de nuevas aerolíneas de bajo costo; sin embargo, la limitada frecuencia de vuelos restringe la flexibilidad de los viajeros.

“Iguazú es un destino bonito, no es caro y vale la pena conocerlo porque las cataratas son impresionantes. Florianópolis también se vende”, comentó.

Patricia Campos estimó que las ventas por el Día de San Valentín crecerían alrededor de 8% en el presente año, frente al 2025.

Sin embargo, advirtió que el consumidor muestra mayor cautela en sus decisiones de gasto debido al contexto político y electoral, lo que también estaría retrasando la compra de paquetes para Semana Santa.