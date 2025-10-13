¿Cuáles son las novedades para la Caja de Pensiones Militar Policial? (Foto: Andina)
¿Cuáles son las novedades para la Caja de Pensiones Militar Policial? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó, por primera vez, una regulación específica vinculada a la gestión de riesgos y gobierno corporativo de las cajas de beneficios, con el objetivo de proteger el acceso a los beneficios que brindan a sus asociados.

TE PUEDE INTERESAR

Cajas y financieras ganan terreno entre los deudores: así está repartida la torta
Cajas unen fuerzas en billetera digital: ¿cómo planean superar a Yape y Plin?
¿Cajas municipales se integrarían por regiones? Esto propone Caja Piura

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.