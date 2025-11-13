El BCRP fue creado en 1922, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. (Foto: Andina)
El BCRP fue creado en 1922, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BRCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4.25%, ¿en qué se sustentó?

TE PUEDE INTERESAR

BCR y SBS: Una visión compartida en la transformación de la industria financiera
Fraudes en operaciones bancarias llevan a BCR, MEF y SBS a unirse, ¿qué alistan?
BCR en contra de aporte voluntario a sistema de pensiones, ¿qué tienen que ver los hijos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.