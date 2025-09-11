Conmebol advierte que no hay tiempo para que los trabajos en el estadio Aguilera se entreguen a un periodo prudente previo a la final. Foto: Getty Images
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La informó que el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), no será sede de la final de la Copa Sudamericana 2025.

Según el ente adscrito a la FIFA, la última inspección técnica al recinto “arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras”.

Sumado a que “ya no hay tiempo” para que los trabajos de infraestructura en el estadio boliviano culminen con antelación y sin afectar el calendario.

En ese sentido, la acordó trasladar la sede de la final de la Sudamericana 2025 a Asunción (Paraguay). Cabe añadir que el partido se jugará el 22 de noviembre de este año.

¿Por qué Lima no será la sede? En las últimas semanas, se barajó la posibilidad de que el Estadio Nacional de Lima albergue la final del segundo torneo más importante de Conmebol a nivel de clubes, dado que se escogió al

La final de la Copa Sudamericana 2024 se disputó en Asunción. En esa ocasión, campeonó Racing Club de Avellaneda. Foto: Conmebol Sudamericana
“La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”, indicó Conmebol.

Son ocho los equipos que aspiran a levantar el trofeo de la Copa Sudamericana: es el único club peruano en este bombo, y se enfrentará a Universidad de Chile por un pase a la semifinal.

