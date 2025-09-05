La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este jueves su resolución respecto al partido suspendido por violencia entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile. El fallo determinó la descalificación del cuadro argentino de la Copa Sudamericana 2025, lo que permite que el club chileno avance a los cuartos de final, donde enfrentará a Alianza Lima.

De acuerdo con el comunicado oficial, Independiente fue expulsado de la actual edición del torneo continental y deberá disputar sus próximos siete encuentros como local en competiciones de Conmebol a puertas cerradas.

Además, el club recibió una multa de US$ 250,000, monto que será descontado de sus ingresos por derechos de televisión y patrocinio.

Sanciones a la U de Chile

La sanción también alcanzó a la Universidad de Chile. El equipo sureño jugará sin público sus próximos siete partidos en condición de local, incluida la vuelta contra Alianza Lima, y tampoco podrá contar con la presencia de su hinchada en siete cotejos de visitante.

Fallo de la Conmebol, que confirma la eliminación de Independiente. La U de Chile será rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: Conmebol.

A ello se suma una multa de US$ 270,000 por infracciones al Código Disciplinario del organismo.

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile está programado para el jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, con capacidad para casi 34,000 espectadores.

El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, disputado en Avellaneda, fue suspendido tras registrarse graves incidentes de violencia en las tribunas. Los disturbios obligaron a interrumpir el compromiso antes de su desenlace, lo que derivó en la apertura de un proceso disciplinario en la Conmebol.