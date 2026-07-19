¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

19 de julio del 2011. Hace 15 años

BOLSA CELEBRA CONTINUIDAD DE VELARDE EN BCR

La bolsa trepó 4.6% y caída en el año se reduce a 8.9%. El sol eclipsó al dólar, tipo de cambio cerró en S/ 2.73. Wall Street se entusiasma y espera el equipo económico completo. Subieron de precio 56 de las 69 acciones que se negociaron. La designación de Julio Velarde para que continúe al mando del Banco Central animó a los inversionistas en la bolsa. Sin embargo, en los predios de Gana Perú la noticia no fue recibida con la misma alegría.

EFEMÉRIDES. La bolsa trepó 4.6% y caída en el año se reduce a 8.9%.

19 de julio del 2016. Hace 10 años

LA TENDENCIA SE REVIERTE: AHORA SE PREFIEREN LAS AFP A LA ONP

Cambios que facilitan la disposición de fondos en las AFP están variando el comportamiento de los nuevos afiliados. Los trabajadores afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pueden verse tentados en los últimos meses a pasarse al Sistema Privado de Pensiones.

Si la tendencia sigue, el fisco tendrá que reasignar recursos para atender a la ONP. Nuevos afiliados a las AFP y ONP. El sistema nacional de pensiones cuenta actualmente con 4.3 millones de afiliados y 546,000 pensionistas.

19 de julio del 2021. Hace 5 años

BANCA EN DURA LUCHA POR COMPRAR DEUDA A MEJORES CLIENTES

Sistema financiero se enfoca en adquisición de deudas de entre S/ 20,000 y S/ 50,000 Estrategia para ‘jalarse’ a personas y mypes es ofrecer intereses más bajos y plazos de pago más largos. Mayor competencia se debe a la poca demanda por acceder a nuevos préstamos financieros. Hay apetito por comprar créditos hipotecarios a tasas que pueden ser la tercera parte de la original.