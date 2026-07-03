Si James Rodríguez anota un gol durante el partido, Inkabet tiene la cuota de 3.70. (Foto: Getty Images)
Si James Rodríguez anota un gol durante el partido, Inkabet tiene la cuota de 3.70. (Foto: Getty Images)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Paolo Rojas
mailPaolo Rojas

Colombia y Ghana se jugarán este viernes su pase a octavos de final del Mundial 2026, un duelo que promete intensidad, equilibrio y emociones desde el pitazo inicial. El encuentro será a las 8:30 pm. (hora peruana) en el Estadio Kansas City.

Ahora tendrá enfrente a una selección ghanesa que ha demostrado ser un rival competitivo, con un juego físico, transiciones rápidas y una generación de futbolistas capaces de marcar diferencias en los momentos decisivos.

De acuerdo con la valoración más reciente de Transfermarkt, la selección de Colombia tiene un valor de mercado aproximado de unos US$ 354 millones. Por su lado, el equipo de Ghana está valorizado en alrededor de US$ 274 millones.

Colombia vs. Ghana.
Colombia vs. Ghana.
LEA TAMBIÉN: FIFA denuncia aumento de comentarios racistas durante el Mundial 2026: investigarán a usuarios

Las cuotas para el partido

Pero, más allá de lo futbolístico, los apostadores también juegan su partido aparte. Colombia llega como claro favorito al encuentro para las principales casas de apuesta.

Ahora, si la clasificación de los sudamericanos se da en el tiempo extra, la cifra asciende a 9.50 y a 14.0 si ganan por penales.

Es decir que, si un hincha apuesta S/ 100 a la clasificación de Colombia en penales y acierta, se llevaría S/ 1,400.

LEA TAMBIÉN: Mundial 2026 impulsará la venta de más de 140,000 televisores: ¿cuánto dinero moverá?
ColombiaEmpateGhana
Apuesta Total1.504.298.30
Betsson1.454.258.70
Te Apuesto1.493.777.97
Inkabet1.454.258.70

Marcador

Betsson tiene la cuota de 6.0 si el equipo colombiano gana el encuentro por 1-0. Ahora, si el partido termina en 2-0 o 2-1, la cifra sube a 6.20 y 8.20, respectivamente.

Ahora, si Colombia es el primero en anotar en el encuentro, Betsson ofrece 1.39, mientras que si la escuadra africana abre el marcador la cifra es de 4.05.

LEA TAMBIÉN: El Mundial se impone a las guerras culturales de Trump
Colombia vs. Ghana. (Foto: Getty Images)
Colombia vs. Ghana. (Foto: Getty Images)

Anotadores

Si James Rodríguez anota un gol durante el partido, Inkabet tiene la cuota de 3.70. Ahora, si logra la hazaña de marcar dos tantos, el monto sube a 19.0.

Otros jugadores del equipo cafetero que podrían anotar son Luis Díaz, Luis Suarez y Cucho Hernández, cuyos tantos pagan 2.50, 2.25 y 2.30, respectivamente.

Por el lado del Ghana, un tanto de Antoine Semenyo paga 5.50, mientras que los goles de Jordan Ayew e Inaki Williams tienen la cifra de 6.0 y 6.50, cada uno.

LEA TAMBIÉN: FIFA: Trump asistirá a final del Mundial y entregará la copa al campeón

Apuestas especiales

Te Apuesto tiene una serie de cuotas especiales para este encuentro. Por ejemplo, si el partido termina con 4 tarjetas exactas, el monto a pagar es de 5.36.

Asimismo, si ocurre una expulsión durante el partido, de cualquier equipo, la cuota es de 5.72.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con más de 6 años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.

TE PUEDE INTERESAR

FIFA denuncia aumento de comentarios racistas durante el Mundial 2026: investigarán a usuarios
Mundial 2026 impulsará la venta de más de 140,000 televisores: ¿cuánto dinero moverá?
ESPN transmitió el partido Ecuador 0-2 México por el Mundial 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.