Colombia y Ghana se jugarán este viernes su pase a octavos de final del Mundial 2026, un duelo que promete intensidad, equilibrio y emociones desde el pitazo inicial. El encuentro será a las 8:30 pm. (hora peruana) en el Estadio Kansas City.

El conjunto cafetero llega a esta instancia tras una destacada fase de grupos, en la que mostró solidez defensiva, velocidad por las bandas y eficacia en ataque.

Ahora tendrá enfrente a una selección ghanesa que ha demostrado ser un rival competitivo, con un juego físico, transiciones rápidas y una generación de futbolistas capaces de marcar diferencias en los momentos decisivos.

De acuerdo con la valoración más reciente de Transfermarkt, la selección de Colombia tiene un valor de mercado aproximado de unos US$ 354 millones. Por su lado, el equipo de Ghana está valorizado en alrededor de US$ 274 millones.

Colombia vs. Ghana.

Las cuotas para el partido

Pero, más allá de lo futbolístico, los apostadores también juegan su partido aparte. Colombia llega como claro favorito al encuentro para las principales casas de apuesta.

Apuesta Total ofrece la cuota de 1.50 a favor de la selección cafetera y 8.30 si sale victoriosa la escuadra africana.

Ahora, si la clasificación de los sudamericanos se da en el tiempo extra, la cifra asciende a 9.50 y a 14.0 si ganan por penales.

Es decir que, si un hincha apuesta S/ 100 a la clasificación de Colombia en penales y acierta, se llevaría S/ 1,400.

Colombia Empate Ghana Apuesta Total 1.50 4.29 8.30 Betsson 1.45 4.25 8.70 Te Apuesto 1.49 3.77 7.97 Inkabet 1.45 4.25 8.70

Marcador

Betsson tiene la cuota de 6.0 si el equipo colombiano gana el encuentro por 1-0. Ahora, si el partido termina en 2-0 o 2-1, la cifra sube a 6.20 y 8.20, respectivamente.

No obstante, si Ghana se impone por la mínima diferencia, la cuota es de 18.0. Mientras que si ganan por 2-0 o 2-1, el monto sería de 53.0 y 26.0, cada uno.

Ahora, si Colombia es el primero en anotar en el encuentro, Betsson ofrece 1.39, mientras que si la escuadra africana abre el marcador la cifra es de 4.05.

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Colombia vs. Ghana. (Foto: Getty Images)

Anotadores

Si James Rodríguez anota un gol durante el partido, Inkabet tiene la cuota de 3.70. Ahora, si logra la hazaña de marcar dos tantos, el monto sube a 19.0.

Sin embargo, si el primer gol del encuentro es de James Rodríguez, la cifra sería de 8.0.

Otros jugadores del equipo cafetero que podrían anotar son Luis Díaz, Luis Suarez y Cucho Hernández, cuyos tantos pagan 2.50, 2.25 y 2.30, respectivamente.

Por el lado del Ghana, un tanto de Antoine Semenyo paga 5.50, mientras que los goles de Jordan Ayew e Inaki Williams tienen la cifra de 6.0 y 6.50, cada uno.

Apuestas especiales

Te Apuesto tiene una serie de cuotas especiales para este encuentro. Por ejemplo, si el partido termina con 4 tarjetas exactas, el monto a pagar es de 5.36.

Asimismo, si ocurre una expulsión durante el partido, de cualquier equipo, la cuota es de 5.72.

Por otro lado, si Colombia obtiene entre 0 y 2 tiros de esquina durante el encuentro, el monto a pagar es de 7.43. Pero, si Ghana tiene entre 5 y 6 córners, la cuota es de 5.30.