Cabo Verde vs Argentina, un partido que trasciende más allá de la cancha. El archipiélago al noroeste de África, con una población de poco más de 524,000 habitantes, se ha ganado el respeto y la admiración de los amantes del fútbol por su participación en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este viernes los Tiburones Azules tienen una cita con la historia, y llegan invictos al partido de 16avos de final contra Argentina, el cual será transmitido a las 5:00 pm por América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

El elenco africano comandado por el arquero de 40 años, Vozinha , y secundado en cada línea del campo por el defensor Diney Borges, el mediocampista Kevin Pina y el atacante Ryan Mendes, logró empatarle a dos selecciones campeonas del mundo: 0-0 con España y 2-2 con Uruguay.

Cada una, no solo demostró la hidalguía de sus jugadores, sino que también significaron ‘golpes en la polla’ debido a que las casas de apuestas consideraban más probable que pierdan.

¿Cuánto vale el plantel de Cabo Verde frente a Argentina?

Según datos de Transfermarkt, la selección de Cabo Verde está valorizada en aproximadamente US$ 62 millones. Sus jugadores más cotizados en el mercado son:

Logan Costa. 25 años, defensor central del Villarreal FC de España, con poco más de US$ 17 millones.

Wagner Pina. 23 años, lateral derecho del Trabzonspor de Turquía, con un valor que ronda los US$ 13 millones.

Kevin Pina. 29 años, mediocampista del FK Krasnodar de Rusia, con unos US$ 7 millones.

En el caso del célebre arquero Vozinha, su cotización supera apenas los US$ 55,000. A la fecha no tiene club tras finalizar su contrato con el Chaves de la segunda división de Portugal.

En la otra cara de la moneda, la selección de Argentina —vigente campeona del mundo— acumula un valor cercano a los US$ 922 millones.

El portero de Cabo Verde, Vozinha, logró atajadas determinantes ante España. Foto: agencias

Sus piezas más valiosas son: Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid con más de US$ 100 millones; Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea FC con más de US$ 94 millones; y Lautaro Martínez, delantero de Inter de Milán, con US$ 84 millones.

De esa manera, la data de estimaciones del mercado arroja que la selección capitaneada por Lionel Messi tiene un valor 15 veces mayor a Cabo Verde.

Argentina vs Cabo Verde: pronóstico de casas de apuesta

En plataformas de apuestas deportivas como Betsson, Betano y Bet365 —y en todas, prácticamente— se da como favorita a ganar el encuentro y clasificar de llave a Argentina por encima de Cabo Verde.

Las cuotas oscilan en favor del elenco argentino entre S/ 1.15 y S/ 1.19; mientras que el empate de Cabo Verde en el tiempo regular paga S/ 8.10 y S/ 8.25.

Cabo Verde clasificó a los 16avos de Final tras empatar con Arabia Saudita. Acumuló 3 puntos y pasó como uno de los mejores terceros del Mundial 2026. Foto: Hakan Akgun / Anadolu via AFP

Una épica clasificación de Cabo Verde —“Humildes en actitud, gigantes en fuerza de voluntad”, en palabras de Vozinha— paga S/ 22.

Otro mercado atractivo para el partido de 16avos de final entre Argentina y Cabo Verde son los goles: que ambos equipos anoten puede multiplicar la jugada hasta en S/ 2.30; y si uno va por más de 1 gol, la cuota más conservadora es de S/ 1.30.