En este podcast de Consultorio Tributario, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y de la UPC, analiza las consecuencias de la posible reactivación de Proyecto de Ley 9428-2024-CR que, como se recuerda, pretende crear un nuevo Régimen denominado del “Tributa Fácil”, eliminando el Régimen Especial de Renta (RER) y El Mype - Tributario (RMT).

Esto sería bueno y malo; bueno porque simplificaría los regímenes, pero nefasto porque a la larga resultaría más oneroso a las Mypes que tendrían que pagar por rentas netas en porcentajes que van desde 8% hasta 29,5%, cuando hoy en el RMT pagan el 10% hasta 15 UIT de renta neta.

En tal sentido, se propone que esta posible nueva normativa se revise para evitar inequidades y una mayor carga tributaria a las Mypes ya tan golpeadas.