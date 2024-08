>Stefano Peschiera en París 2024: el impacto económico de ganar una medalla olímpica

El velerista peruano Stefano Peschiera recibirá los laureles deportivos este miércoles 14 de agosto a las 10:30 am en el Estadio Nacional. Este es el máximo reconocimiento que se brinda a los deportistas peruanos más sobresalientes.

Se tiene previsto la presencia de la presidenta Dina Boluarte y representantes del IPD.

Fuentes del IPD confirmaron a Gestión que en la ceremonia estarán presentes otros deportistas peruanos que representaron a nuestro país en París 2024, entre ellos se encuentran Alonso Correa, María Belén Bazo y César Rodríguez. Indicó que falta la confirmación de algunos seleccionados como Kimberly García y Evelyn Inga.

Peschiera recibirá una compensación económica de US$ 40,000 por haber conseguido la medalla de bronce, mientras que su entrenador recibirá el 18% de lo entregado al deportista olímpico.

Estas compensaciones fueron anunciadas previamente por el gobierno peruano, quien decidió premiar a los medallistas olímpicos con montos de US$ 60, 000 para el oro, US$ 50, 000 para la plata y US$ 40, 000 para el bronce, además de importantes sumas para sus entrenadores.

Sobre el deportista

Stefano Peschiera, un velerista peruano nacido el 16 de enero de 1995. Navegando para el College of Charleston, ganó el campeonato nacional masculino de embarcaciones de un solo tripulante de la ICSA dos veces en 2015 y 2018; el campeonato nacional mixto de la ICSA en 2018; y el campeonato nacional de regatas por equipos de la ICSA en 2017-18. En 2018, fue nombrado Regatista Universitario del Año por ICSA.3

En la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos de 2019, fue nombrado como abanderado de la delegación de Perú. Participó en los Juegos Panamericanos de Santiago en 2023 y ganó la medalla de oro en la modalidad de vela ILCA. En la clasificación mundial de vela, actualmente ocupa el octavo lugar.

La primera vez que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 fue en la clase Láser Estándar masculina, donde ocupó el puesto 31 después de conseguir el primero de los 9 cupos disponibles para Perú en el Campeonato Mundial de Laser en Kingston, Canadá.

Además, se clasificó en el puesto 25 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En estos Juegos Olímpicos ganó la medalla de bronce en la clase Láser masculina, llevando a Perú al podio después de 32 años.

