Las experiencias compartidas y actividades de desconexión ganan espacio frente a los regalos tradicionales. Foto: Pixabay.
El concepto de viene cambiando en el mercado. Más que , una parte creciente de consumidores está optando por experiencias que promuevan el tiempo compartido y la .

Según el estudio global LEGO Play Well Report 2024/2025, el 87% de los adultos considera que las actividades realizadas en conjunto son el principal factor para fortalecer los vínculos. Esta cifra ayuda a explicar por qué las experiencias creativas y colaborativas están ganando terreno frente a los objetos convencionales.

La tendencia se enmarca en una búsqueda de “atención plena” en pareja. Cada vez más personas priorizan actividades que combinen destreza manual, concentración y alejamiento de las pantallas. En el Perú, ello se refleja en el interés por dinámicas que convierten el obsequio en una actividad compartida, como propuestas que invitan a armar en conjunto piezas decorativas.

“El consumidor actual valora más el tiempo de calidad que el objeto en sí. Hemos detectado que el interés por construir piezas que perduren responde a una necesidad de crear recuerdos tangibles en pareja y personalizar elementos de decoración para ambientes de la casa o la oficina”, señala Miguel Ángel Estupiñan, gerente comercial de Elite Brands Perú - Representantes de LEGO.

algunas marcas han desarrollado formatos específicos para la fecha, como la Box Brick Date, que plantea el armado conjunto de sets de construcción como parte de la experiencia.
De lo efímero a lo experiencial

Especialistas en comportamiento del consumidor identifican tres factores que explican este cambio de hábito:

  1. Mindfulness compartido. El 83% de las personas busca actividades que les permitan alejarse de las pantallas. El armado de piezas complejas fomenta la concentración y la conversación, generando un espacio de interacción sin distracciones digitales.
  2. Durabilidad con significado. Frente a regalos que tienen un ciclo de vida breve, las alternativas vinculadas a la construcción proponen objetos decorativos que permanecen en el tiempo. Ramos de rosas, tulipanes, girasoles o flores de loto y cerezo ensamblados se convierten en piezas de diseño que evocan el momento compartido.
  3. Personalización del vínculo. Los consumidores muestran mayor disposición a invertir tiempo en el proceso del regalo, otorgándole un valor emocional superior al de los productos de consumo inmediato.
El giro responde a una transformación más amplia en los hábitos de consumo: en fechas tradicionalmente comerciales, la experiencia compartida empieza a posicionarse como el verdadero obsequio.

