El concepto de regalo por San Valentín viene cambiando en el mercado. Más que flores, peluches o cenas tradicionales, una parte creciente de consumidores está optando por experiencias que promuevan el tiempo compartido y la desconexión digital.
Según el estudio global LEGO Play Well Report 2024/2025, el 87% de los adultos considera que las actividades realizadas en conjunto son el principal factor para fortalecer los vínculos. Esta cifra ayuda a explicar por qué las experiencias creativas y colaborativas están ganando terreno frente a los objetos convencionales.
La tendencia se enmarca en una búsqueda de “atención plena” en pareja. Cada vez más personas priorizan actividades que combinen destreza manual, concentración y alejamiento de las pantallas. En el Perú, ello se refleja en el interés por dinámicas que convierten el obsequio en una actividad compartida, como propuestas que invitan a armar en conjunto piezas decorativas.
“El consumidor actual valora más el tiempo de calidad que el objeto en sí. Hemos detectado que el interés por construir piezas que perduren responde a una necesidad de crear recuerdos tangibles en pareja y personalizar elementos de decoración para ambientes de la casa o la oficina”, señala Miguel Ángel Estupiñan, gerente comercial de Elite Brands Perú - Representantes de LEGO.
De lo efímero a lo experiencial
Especialistas en comportamiento del consumidor identifican tres factores que explican este cambio de hábito:
- Mindfulness compartido. El 83% de las personas busca actividades que les permitan alejarse de las pantallas. El armado de piezas complejas fomenta la concentración y la conversación, generando un espacio de interacción sin distracciones digitales.
- Durabilidad con significado. Frente a regalos que tienen un ciclo de vida breve, las alternativas vinculadas a la construcción proponen objetos decorativos que permanecen en el tiempo. Ramos de rosas, tulipanes, girasoles o flores de loto y cerezo ensamblados se convierten en piezas de diseño que evocan el momento compartido.
- Personalización del vínculo. Los consumidores muestran mayor disposición a invertir tiempo en el proceso del regalo, otorgándole un valor emocional superior al de los productos de consumo inmediato.
El giro responde a una transformación más amplia en los hábitos de consumo: en fechas tradicionalmente comerciales, la experiencia compartida empieza a posicionarse como el verdadero obsequio.