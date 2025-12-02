A través de su Sistema de Alertas de Consumo, el Indecopi informó que la Digemid dispuso el retiro del mercado y la destrucción del lote I2506032 de la prueba rápida Hepatitis C Virus Antibodies Rapid Test, marca Ecotest, tras detectar que este lote no cumple con los estándares de calidad necesarios para garantizar resultados confiables.

La decisión se tomó luego de que la Digemid confirmara que el producto presentó un resultado crítico en el control de calidad, específicamente en el ensayo de sensibilidad diagnóstica.

Esto significa que la prueba podría no detectar adecuadamente la presencia del virus, lo que representa un riesgo para la salud de los pacientes.

Ante la posibilidad de que aún existan unidades en manos de consumidores, el Indecopi recomienda consultar a su médico y, de haberlo adquirido recientemente, revisar la información del lote. El titular del registro sanitario es Corporation Medical Berth’s S. A. C.

Para más información, la ciudadanía puede comunicarse con la Digemid al (01) 631 4300. Revise la alerta en este enlace.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.