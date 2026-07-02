Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio a cargo de un colegiado superior distinto. (Foto: archivo/ El Comercio)
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Redacción Gestión
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La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró nula la sentencia que absolvió a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos y otros por el homicidio calificado del dirigente sindical Pedro Huilca Tecse.

En esa línea ordeno un nuevo juicio a cargo de un colegiado superior distinto.

Como se recuerda Montesinos y otros presuntos impicados fueron absueltos el 31 de octubre de 2023, según lo dispuso la Cuarta Sala Penal Superior.

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Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio a cargo de un colegiado superior distinto. (Foto: Archivo GEC)
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio a cargo de un colegiado superior distinto. (Foto: Archivo GEC)

La Corte Suprema cuestionó la sentencia absolutoria de 2023 al señalar que el tribunal inferior no valoró de forma integral las pruebas ni el contexto del caso, lo que motivó la nulidad del fallo y la orden de un nuevo juicio oral.

También cuestionó que la Sala Superior haya concluido que para la fecha del asesinato, diciembre de 1992, el Grupo Colina había dejado de operar.

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En la sentencia se advierte que se ignoraron declaraciones de exmiembros del destacamento que afirmaban que, aunque no funcionaban con regularidad, se agrupaban según la necesidad para tareas específicas en esa fecha.

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