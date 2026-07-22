El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, notificó formalmente al presidente José María Balcázar que su mandato concluirá este domingo 26 de julio y le solicitó presentarse al día siguiente en el Palacio Legislativo para entregar la banda presidencial.

Mediante un oficio dirigido al jefe de Estado, Rospigliosi precisó que, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y los precedentes parlamentarios, el periodo presidencial que actualmente ejerce culmina este fin de semana.

En el documento también se indica que Balcázar deberá asistir el lunes 27 de julio, a las 9:00 a.m., al hemiciclo del Congreso para hacer entrega de la banda presidencial durante la sesión solemne de cambio de mando.

Fernando Rospigliosi notificó al presidente Balcázar que su gestión concluye este domingo 26 de julio y le solicitó entregar banda presidencial. Foto: Congreso.

Como se sabe, este 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031, en una ceremonia que contará con la participación de jefes de Estado, autoridades extranjeras y delegaciones oficiales invitadas.

El canciller Carlos Pareja informó que ya confirmó su asistencia el rey de España, Felipe VI, así como diversos mandatarios de América Latina, quienes participarán en las actividades protocolares programadas entre el 27 y el 29 de julio.

Previamente, este viernes 24 de julio, se realizará la juramentación e incorporación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 en el Palacio Legislativo, según informó la Oficialía Mayor del Congreso.

¿Quién asume la presidencia el 27?

En declaraciones a Canal N, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde explicó que existe una diferencia entre el término del mandato parlamentario y el fin de la encargatura presidencial de José María Balcázar.

En ese sentido, sostuvo que, aunque el periodo de Balcázar como congresista concluye el 26 de julio, lo razonable es que continúe ejerciendo la Presidencia de la República hasta el 28 de julio, fecha en la que se realizará la transferencia de mando a la presidenta electa.

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde. (Captura: Tenemos que Hablar / El Comercio)

Como antecedente, recordó el caso del expresidente Valentín Paniagua, cuyo mandato fue extendido mediante una norma especial para que culminara el 28 de julio y no el 26, como ocurre con el resto de los parlamentarios.

No obstante, García Belaúnde advirtió que ya no habría tiempo para aprobar una disposición similar. Aun así, consideró que podría hacerse una interpretación jurídica basada en ese precedente. “Ya no hay tiempo, pero se puede interpretar que, si se aplicó para Paniagua, se podría aplicar perfectamente para el actual presidente”, afirmó.