Rafael López Aliaga se encontraba en una actividad en VMT. Efectivos redujeron a los individuos señalados por presuntamente intentar atacarlo con armas de fuego. Foto: difusión
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio Público archivó la investigación contra los dos sujetos detenidos el último viernes 10 de octubre por presuntamente intentar atacar

A detalle, se intervino y detuvo a Alexander Castro Lara y Paolo Pizango Iriarte, ya que de acuerdo con el Ministerio del Interior, portaban con armas de fuego, lo que motivó a la Policía a reducirlos en un evento del ahora exalcalde de Lima Metropolitana.

Según la fiscal Aller Ticona, “no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado” contra López Aliaga.

Sujeto fue intervenido durante actividad del alcalde Rafael López Aliaga. Foto: RPP / MML
LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga presentó su renuncia y Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima

En esa línea, se dispuso la liberación de uno de los implicados (Castro Lara) porque no hubo indicios de un supuesto ataque contra el ahora exburgomaestre. Pizango, por su parte, sigue detenido y aguarda una audiencia que determine su situación.

La Municipalidad de Lima condenó el suceso, registrado el pasado viernes 10 de octubre, y señaló que “no se tolerarán actos criminales contra la autoridad ni contra el orden democrático”.

