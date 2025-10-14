El Ministerio Público archivó la investigación contra los dos sujetos detenidos el último viernes 10 de octubre por presuntamente intentar atacar con un arma de fuego a Rafael López Aliaga, mientras realizaba un acto oficial en Villa María del Triunfo (VMT).

A detalle, se intervino y detuvo a Alexander Castro Lara y Paolo Pizango Iriarte, ya que de acuerdo con el Ministerio del Interior, portaban con armas de fuego, lo que motivó a la Policía a reducirlos en un evento del ahora exalcalde de Lima Metropolitana.

Según la fiscal Aller Ticona, “no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado” contra López Aliaga.

Sujeto fue intervenido durante actividad del alcalde Rafael López Aliaga. Foto: RPP / MML

En esa línea, se dispuso la liberación de uno de los implicados (Castro Lara) porque no hubo indicios de un supuesto ataque contra el ahora exburgomaestre. Pizango, por su parte, sigue detenido y aguarda una audiencia que determine su situación.

La Municipalidad de Lima condenó el suceso, registrado el pasado viernes 10 de octubre, y señaló que “no se tolerarán actos criminales contra la autoridad ni contra el orden democrático”.