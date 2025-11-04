PJ dispone la captura a nivel internacional de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta. Foto: Ministerio Público
PJ dispone la captura a nivel internacional de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta. Foto: Ministerio Público
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

quien es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo en agravio del Estado.

Esta decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley,

El juez dispuso finalizar el mandato de prisión preventiva de 18 meses que pesaba sobre la fiscal suspendida, tras concluir que no existían suficientes elementos sobre riesgo de fuga o de obstrucción en el proceso que se le sigue. Por ello, Peralta salió del penal de mujeres de Chorillos.

Ante esta situación, la fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó declarar nula dicha excarcelación. El Código Procesal Penal establece que esta solicitud debe resolverse antes de hacer efectiva la libertad, por lo que el juez Checkey cambió su resolución y dispuso que la liberación se realice únicamente cuando la medida sea consentida y tenga firmeza.

Elizabeth Peral está inubicable

Por su parte, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público sancionó a Elizabeth Peralta con apartarla tres meses de su cargo debido a la investigación que afronta.

Según la entidad, esta medida aún no le ha sido notificada a Peralta debido a que, hasta el momento, debido a que está inubicable.

“Esta medida de apartamiento se encuentra pendiente de ejecución, toda vez que la referida magistrada no ha podido ser ubicada en sus domicilios para efectos de su notificación personal, conforme a la naturaleza de la medida cautelar impuesta”, se lee en el comunicado de la institución.

Cabe recordar que la Fiscalía investiga la presunta participación del exconductor de televisión, Andrés Hurtado, en el pago de una supuesta coima que habría entregado el empresario Javier Miu Leí para que , entre otros dos hechos adicionales.

La fiscal suspendida, quien es investigada junto al exconductor de televisión Andrés Hurtado, se encuentra inubicable. Foto: GEC.
La fiscal suspendida, quien es investigada junto al exconductor de televisión Andrés Hurtado, se encuentra inubicable. Foto: GEC.

