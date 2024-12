Benji Espinoza, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, aseguró que desconoce el paradero de su defendida y que no cumple un rol fiscalizador para preguntar dónnde se encuentra luego de que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho pasivo en el caso de Andrés Hurtado ‘Chibolín’.

Este martes 3 de diciembre, el letrado aseguró que hasta el día de ayer conocía el paradero de su patrocinada, pero tras la medida impuesta hoy en contra de la imputada, perdió la comunicación directa con la fiscal Peralta y no sabe dónde está.

“Cuando llamé hoy a la doctora Peralta ya no me contesta y, en su lugar, me contestó su hija, que estaba con toda la familia (...). Yo no pregunté dónde está porque yo no soy fiscal ni juez, yo soy abogado de mi cliente”, indicó.

Asimismo, señaló que “respeta mucho el derecho de las personas” y que su cliente está en todo su derecho de resistir “una medida que considera arbitraria”.

“Peligro de fuga nunca ha existido, lo descartó el juez de primera instancia y lo descartaron los cinco jueces de segunda instancia. La única discusión que ha sobrevivido es el peligro de obstaculización”, subrayó.

Elizabeth Peralta se encuentra no habida

La suspendida fiscal se encuentra no habida tras los 18 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial dictaminó contra ella al pedido de la Fiscalía.

La audiencia estaba predispuesta a continuar con el proceso correspondiente para luego trasladar a Peralta a un centro penitenciario de Lima, donde estaría hasta que se terminen las investigaciones.

Sin embargo, su abogado Benji Espinoza, justificó la acción asegurando que su patrocinada no se entregará a la justicia hasta agotar todos los mecanismo legales y de esta forma comprobar su inocencia.