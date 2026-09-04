Pedro Hernández juramentó como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) para el periodo 2026-2028. La ceremonia estuvo a cargo de Hélder Domínguez Aro, el presidente saliente de la institución.

Durante el acto, Luz Imelda Pacheco juró como vicepresidenta del TC y el magistrado Francisco Humberto Morales Saravia asumió como director general del Centro de Estudios Constitucionales de la entidad.

En su primer discurso como presidente del Tribunal Constitucional, Hernández Chávez señaló que presidir la institución representa un compromiso con la Constitución Política, la democracia, la tolerancia y las personas que recurren a la justicia constitucional en busca de protección de sus derechos.

Asimismo, remarcó que la Constitución no pertenece a un gobierno, una mayoría, los juristas o las instituciones, sino a todos los peruanos, al considerar que garantiza la libertad y limita el ejercicio del poder.

“La constitución, en tanto pacto fundamental que nos une como comunidad política, no pertenece a un gobierno, ni a una mayoría, ni a los juristas, ni a las instituciones. Pertenece a todos los peruanos”, expresó.

Hernández también dijo que la justicia constitucional debe colocar en el centro de sus decisiones a la persona y su dignidad, y puso como ejemplos los casos relacionados con el acceso a una pensión, la atención en salud y las demandas de ciudadanos frente al Estado.

Tribunal Constitucional. (Foto: Leandro Brito/GEC)

Reducir la carga procesal

El nuevo titular del TC sostuvo que una de las prioridades de su gestión será lograr una reducción sustantiva de la carga procesal para que los ciudadanos puedan acceder a una justicia constitucional más rápida y oportuna.

Asimismo, planteó una institución cercana a la ciudadanía y transparente en su labor, cuya autoridad se sustente en la solidez de sus argumentos y en la fidelidad a la Constitución.

“Una jurisdicción constitucional fuerte no es la que interviene en todo, por el contrario, es la que sabe cuándo la Constitución exige su intervención y cuándo debe respetar el espacio de otros poderes”, señaló.