El premier Alberto Otárola recalcó que las declaraciones emitidas por el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, quien se acogió a la colaboración eficaz, tienen que ser “corroboradas”, por lo que desde el Ejecutivo no especularán al respecto.

“Este es un tema que está en investigación en el Ministerio Público. Toda declaración es un principio elemental del derecho penal, tiene que ser corroborada y no vamos a entrar, como Poder Ejecutivo, a las especulaciones que están de moda en estos últimos días a través de la prensa”, señaló en conferencia de prensa.

El titular de la PCM enfatizó que como Gobierno están muy interesados en que se esclarezcan estos hechos, que la propia prensa ha establecido como importantes para el control de la corrupción en el país y, sobre todo, para la buena marcha de las instituciones.

Respecto a un posible favorecimiento a la presidenta Dina Boluarte en la investigación seguida contra Perú Libre (PL) y sus dirigentes por presunto lavado de activos, Otárola reiteró que toda afirmación de un aspirante a colaborador eficaz tiene que ser corroborada.

“Además, debo de certificar de que la presidenta nunca estuvo y estará interesada en el destino final de las investigaciones que promueve la Fiscalía y con ello puedo dar muestra de lo que ha ocurrido en el caso de la investigación de las protestas sociales. Tanto ella como los ministros que estamos siendo investigados hemos expresado en todo momento nuestro apoyo y respaldo a la investigación del Ministerio Público. Eso es lo que nos interesa, la averiguación de la verdad”, acotó, tras preciar que la posición del Ejecutivo es que el Ministerio Público haga su trabajo y lo vamos a apoyar de manera decidida.

En su declaración del pasado 30 de enero, a la que accedió Punto Final, Villanueva aseguró que en octubre del 2022 el entonces abogado de Boluarte, Oscar Nieves, le pidió a este que su patrocinada no sea incluida en la formalización de dicha investigación.

El exasesor de Patricia Benavides, según dijo, le trasladó el pedido al coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, a fin de que lo ejecutara.

“Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella sí estaba incluida en la investigación. Y Rafael Vela ya me había comentado que eso estaba para formalizarse, y que iban a hacer, incluso, un pedido de prisión preventiva. Entonces, ahí lo que me pide en esa reunión Óscar Nieves es que no la incluya a Dina Boluarte en ese pedido de formalización, y yo hablo con Rafael Vela”, se lee en su testimonio.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori critica al fiscal Vela y al JNE tras declaraciones de Villanueva

Tras esto, Vela le indicó que hablaría con el fiscal que dirigía dicha investigación, Richard Rojas, para que accediera y cumpla con el pedido.

“El Gobierno no trabaja para las encuestas”

De acuerdo con la última encuesta de Datum Internacional, la aprobación de Boluarte se mantiene en 10%, mientras que su desaprobación se ubica en 83%.

En tanto, la popularidad de Otárola se ubica ahora en apenas 8%, la más baja a lo largo del último año de gobierno. Su desaprobación se ubica en 75% a escala nacional.

Al respecto, el premier remarcó que “el Gobierno no trabaja para las encuestas, sino para el país” y que se remiten a las cifras que sí son importantes.

“Si consultamos nosotros todo lo que concierne a la reducción de brechas sociales, al control de la inflación, a la estabilidad política y social, esas son las encuestas y los números que al Gobierno le interesa. Nosotros no tenemos una bancada en el congreso, no pertenecemos a un partido político y hemos sido convocados por la presidenta para servir con honradez, honestidad y transparencia a los altos intereses del país”, acotó.

Respecto a las declaraciones del prófugo Vladimir Cerrón, el premier se negó a comentarlas. “Que la Policía haga su trabajo”, enfatizó.

Finalmente, se mostró en contra del proyecto de ley que plantea el retorno de los tribunales con jueces sin rostro para casos de criminalidad organizada.

“Vamos a esperar el debate y la propuestas legislativas. Particularmente creo que la justicia tiene que ser democrática, garantista y respetar el debido proceso legal. Hay resoluciones de la propia Corte Suprema que se manifiestan sobre ese particular”, dijo.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.