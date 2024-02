Las recientes declaraciones que ofreció el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, quien es aspirante a colaborador eficaz, no pasaron desapercibidas en el Congreso de la República.

El legislador de la bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario, Esdras Medina, presentó una moción para conformar una comisión multipartidaria encargada de “esclarecer los hechos y, eventualmente, sancionar a los responsables de la presunta comisión de delitos relacionados con la declaración testimonial de Villanueva”.

El grupo de trabajo estará conformado por ocho legisladores de distintas bancadas, “respetando los principios de pluralidad democrática y proporcionalidad a todos los grupos parlamentarios”, así como tendrá 120 días de plazo para investigar estos hechos, aunque el plazo podría ser ampliado.

“La presente comisión multipartidaria investigadora presenta al final de su plazo un informe final, pudiendo también presentar informes parciales, los mismos que serán sustentados ante el Pleno del Congreso”, se lee en el documento.

En su moción, Medina señala que diferentes medios de comunicación y en las redes sociales se han dado a conocer las declaraciones de Villanueva, quien, en su calidad de aspirante a colaborador eficaz, “reveló datos importantes que involucran a un grupo de personajes que habrían formado parte de una facción dentro del Ministerio Público orientada a mantener un poder político e intereses subalternos en las gestiones de Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y hasta Patricia Benavides”.

“Las revelaciones del aspirante a colaborador eficaz revelan un manejo político y antojadizo del Ministerio Público integrado por una red de funcionarios y terceros que han desnaturalizado las funciones de esta institución establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Fiscalía, por lo cual deviene con urgencia hacer una exhaustiva investigación estructural de la entidad en mención, a fin de salvaguardar su autonomía y promover sanciones contra presuntas estructuras criminales enquistadas en poderes del Estado”, se lee en el texto.

¿Quiénes son los nuevos involucrados en este caso?

En su declaración del pasado 30 de enero, Villanueva aseguró ante la fiscal suprema Delia Espinoza que en octubre del 2022 el entonces abogado de la presidenta Dina Boluarte, Oscar Nieves, le pidió a este que su patrocinada no sea incluida en la formalización de la investigación que se sigue en contra de Perú Libre y sus dirigentes por el presunto delito de lavado de activos.

Villanueva, según dijo, le trasladó el pedido al coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, a fin de que lo ejecutara.

“Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella sí estaba incluida en la investigación. Y Rafael Vela ya me había comentado que eso estaba para formalizarse, y que iban a hacer, incluso, un pedido de prisión preventiva. Entonces, ahí lo que me pide en esa reunión Óscar Nieves es que no la incluya a Dina Boluarte en ese pedido de formalización, y yo hablo con Rafael Vela”, se lee en su testimonio.

Tras esto, Vela le indicó que hablaría con el fiscal que dirigía dicha investigación, Richard Rojas, para que accediera y cumpla con el pedido.

El exasesor del Ministerio Público también narró cómo surgió su acercamiento con Fuerza Popular (FP), con quienes se habría coordinado el apoyo a Benavides desde el Congreso y la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según dijo, Martha Moyano fue la persona con la que más coordinó. Con la legisladora en mención se habría gestionado la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, los votos para archivar las acusaciones contra Benavides en el Parlamento, así como la inhabilitación de Ávalos.

Villanueva contó sobre una llamada que hizo el líder de PL, Vladimir Cerrón, a Vela, a fin de solicitarle un favor para beneficiar a Castillo, quien sería futuro presidente.

En su declaración testimonial, el exfuncionario de la Fiscalía también implicó al presidente del Congreso, Alejandro Soto, al periodista Gustavo Gorriti, al fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, y al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, entre otros más.

