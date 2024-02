Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular (FP), se refirió sobre las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, acerca de presuntas coordinaciones entre el fiscal superior Rafael Vela y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de su cuenta X, la ex primera dama se pronunció sobre el reportaje emitido por el dominical Punto Final, en donde Villanueva aseguró que existía una estrategia electoral para evitar que Keiko Fujimori fuera elegida presidenta del Perú.

“Gravísimo lo revelado anoche en Punto Final. Rafael Vela también habría coordinado con el Jurado Nacionales de Elecciones la estrategia que estaban diseñando para evitar que salga Keiko Fujimori”, escribió.

“Una nueva evidencia de que Rafael Vela y su equipo habrían formado parte de una operación política en nuestra contra que también incluiría al JNE”, agregó.

Keiko Fujimori . (Foto: GEC)

LEA TAMBIÉN: Villanueva revela que Rafael Vela intercedió en favor de Boluarte en caso de lavado de activos

¿Qué dijo Jaime Villanueva sobre Keiko Fujimori?

Según el informe que emitió Punto Final, Jaime Villanueva hace referencia a “la estrategia” que se usó a fin de evitar que Keiko Fujimori gane los comicios electorales del 2021, donde se disputaba la presidencia del Perú con Pedro Castillo en la segunda vuelta.

“En el 2021, cuando yo coordino en el contexto de la segunda vuelta presidencial, yo coordinaba con Rafel Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del Dr. Salas Arenas, de nombre Janet Talavera. En ese tiempo, yo apoyaba al partido de Verónika Mendoza, Nuevo Perú, y Rafael Vela me daba las noticias de lo que se dice desde dentro del JNE, y también me hablaba de la estrategia del JNE estaba diseñando para que no salga la señora Keiko Fujimori”, precisó Villanueva.

“Incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del Dr. Arce, que era representante del ministerio público”, añadió.

Villanueva también mencionó que después de la proclamación de Castillo como presidente en julio de 2021, se encontró con el líder de Perú Libre, Vladímir Cerrón, en la residencia de la congresista Ruth Luque. Esto ocurrió justo cuando el fiscal Richard Rojas comenzaba una investigación sobre los aportes de campaña de Perú Libre, como parte del Caso Los Dinámicos del Centro.

“La congresista Ruth Luque y Miguel Girao –pues Miguel Girao iba a ser asesor de Ruth Luque- me contactan. Me piden que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en esa investigación y para tener una reunión en el departamento de Ruth Luque, que está ubicado en Pueblo Libre”, contó Villanueva.