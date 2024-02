El ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, reveló nuevos testimonios que confirmarían una serie de favores entre el ex coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, y Perú Libre.

Las declaraciones, difundidas por Panorama, harían referencia al caso “Los Dinámicos del Centro”, una organización criminal liderada por Vladimir Cerrón cuando era gobernador en la región de Junín.

De acuerdo con la investigación, se utilizaba el aparato estatal para realizar cobros ilegales y hacer caja para el partido Perú Libre; ello mediante financiamientos ilícitos y lavado de activos. Todos estos actos se denunciarían recién en el 2021.

En ese marco, Jaime Villanueva hace referencia a una supuesta llamada de Vladimir Cerrón a Rafael Vela, en dónde le pide un favor para beneficiar a quién sería el futuro presidente del Perú, Pedro Castillo.

“Tuve una reunión con Vela en dónde se puso en altavoz a Cerrón, en dónde le pedía que no involucre a Castillo, en la investigación de lavado de activos contra Perú Libre , porque Castillo estaba en segunda vuelta y tenían posibilidades de ganar” , dijo.

Este testimonio demostraría que Villanueva sí estaba involucrado en la campaña de segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a través del partido de Verónica Mendoza.

No obstante, la conversación no habría terminado ahí. Según la versión de el ex asesor de la Fiscal de la Nación, Rafael Vela habría pedido a Perú Libre que lo ayuden con un proyecto de ley en su propio beneficio.

“Posteriormente también, Vela pide a la gente de Perú Libre que lo ayuden en un proyecto de Ley para que los fiscales superiores con 10 años de antigüedad puedan acceder a ser supremos, Vela me contó”, indicó Villanueva en sus testimonios.

Respecto a las declaraciones dadas por el colaborador eficaz, el fiscal Rafael Vela se comunicó con Panorama y negó todo lo dicho por Villanueva.

Dina Boluarte

En el intercambio de favores, también se le habría pedido a Rafael Vela no involucrar a la actual presidenta Dina Boluarte, en la investigación a Bruno Pacheco.

“Se pide por favor a Vela que no involucre a Dina en la investigación que tiene Bruno Pacheco, ya que era posible que ella sea la futura presidenta y lo que hace Vela es desglosar la investigación en contra de Bruno Pacheco ”, reveló.

Cabe mencionar, que la actual jefa de Estado no está ni estuvo junto a Pacheco en alguna carpeta. Sin embargo, la Fiscalía de Lavado de Activos si tuvo a ambos investigados.

Otros actores involucrados

En otro momento, Jaime Villanueva contó que Alejandro Soto pidió que se le apoye en la investigación que se le había abierto por el caso “Fabrica de Troles”.

Este pedido, se habría hecho a cambio de que el presidente del Congreso ponga en agenda el debate sobre la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Pero, Soto no habría sido el único congresista mencionado en sus declaraciones. Villanueva señaló que Martha Moyano ingresaba al Ministerio Público por una puerta posterior y sin ser registrada para reunirse con Patricia Benavides.

Incluso, la ex fiscal de la Nación también acudía al Parlamento para visitar a Moyano, cuando esta era vicepresidenta. El llamado “filósofo” mencionó que Patricia Benavides tenía un “canal directo con el fujimorismo”.

Finalmente, Villanueva también se refirió a Gustavo Gorriti como un importante decisor en la Fiscalía. De acuerdo con su versión, el periodista decidía que fiscal debía llevar los casos más relevantes.