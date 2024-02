El turno de Alejandro Soto. El exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva , contó que el presidente del Congreso, Alejandro Soto , habría abusado de su cargo para beneficio propio. ¿Sobre qué?

Según Villanueva, Soto habría buscado el archivamiento de la denuncia que hizo Cuarto Poder contra él y sus trabajadores en el 2023, por el uso de cuentas falsas para atacar a otros legisladores.

Pero, ¿que ganó la Fiscalía aceptando el archivamiento de su denuncia? Villanueva contó que la Fiscalía aceptó el pedido de Soto a cambio que éste, por el cargo que ostenta, priorice como tema de agenda parlamentaria la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia .

“A eso es a lo que se comprometió Soto, hacer que en el siguiente Pleno se vote el tema de la remoción y aquí en la Fiscalía de la Nación, se le iba a ayudar con su investigación, la idea era que se archive, como dije no inmediatamente sino después de un tiempo”, indica su declaración.

El pedido de Soto habría incluido también que el fiscal a cargo de su investigación acuda al Congreso de la República a tomar su declaración, solicitud que fue rechazada de inmediato. Sin embargo, le explicaron que él no era un testigo, sino un investigado.

Ahí habría nacido la posibilidad del archivamiento de su investigación y habría nacido un acuerdo entre Soto y la exfiscal de la Nación.

“Él se comprometía a que se vote el tema de la remoción en el pleno, que creo que era al día siguiente o a los dos días que tuvimos esa reunión”, menciona.

Villanueva recibía órdenes de Patricia Benavides

Según Villanueva, Patricia Benavides aprobaba a qué cosas podían comprometerse y cuál no.

“Preciso, cuando yo llego a este tipo de acuerdos es porque anteriormente ya lo he coordinado con la doctora Benavides, porque era ella la que me decía si se podía o no se podía, yo no soy abogado, no soy fiscal. Yo le decía, por ejemplo, amiga el congresista está pidiendo esto y era ella la que me decía si se puede o no se puede”, remarca.

Ante la pregunta del porqué en la reunión con Alejandro Soto ofreció ayudarlo con el archivamiento de la denuncia en su contra, Jaime Villanueva respondió enfático: “Porque eso me había manifestado la doctora Patricia Benavides”.

Alejandro Soto lo niega

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto se pronunció luego de conocerse las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, donde menciona un presunto arreglo interno.

Por medio de sus redes sociales publicó un comunicado en el que niega haber mantenido alguna reunión con cercanos a la exfiscal y se defendió de no haber cometido delito alguno.

“Sobre las declaraciones de Jaime Villanueva, muestro mi más firme rechazo y reitero lo dicho anteriormente: NO me he reunido con asesores o exasesores de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides”, dice la primera parte del documento.

Continúa. “Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno [...] es necesario resaltar que toda declaración en el marco de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público debe ser corroborada con prueba”, cierra el documento firmado por el presidente del Parlamento Nacional.

Reitero lo dicho anteriormente: NO me he reunido con asesores o ex asesores de la fiscal de la Nación. Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno. pic.twitter.com/b7fwSHiqeU — Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) February 9, 2024