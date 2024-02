Sigue las revelaciones de Jaime Villanueva . El exasesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides dio detalles sobre el seguimiento que hacia los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela sobre el Caso Odebrecht donde estaba involucrado el expresidente Alan García .

¿Cómo empezó la supuesta coordinación entre Vela y Gorriti en el caso Alan García? Villanueva recordó que Rafael Vela había coordinado con Gustavo Gorriti para que le transfiera toda la información sobre el vinculo del expresidente Alan García y la empresa Odebrecht y así impedir su salida del país.

“Literal me dijo (Rafael Vela) ‘Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado de Alan García’, porque yo a él le di toda la información para cercar a García; para dar contexto recordemos que cuando llegó Alan García a una situación de la fiscalía, él viene. Cuando él está aquí, Gorriti saca un reportaje con los recibos del pago de Odebrecht que habría hecho por sus conferencias y en el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo, ya había pedido el impedimento de salida”, declaró Villanueva.

Villanueva indicó que esa planificación buscaba que el expresidente no salga del país, incluso agrega que le comentó que lo había hecho con Gorriti, por eso me dijo que había ido “a cobrarle lo de Alan”.

Posterior a este hecho, refirió que Gorriti salió en una entrevista a apoyar al fiscal Rafael Vela y a partir de aquí recibe el apoyo de medios de comunicación, esto con el fin que Zoraida Ávalos no lo retire del caso.

Injerencia en el caso cocteles

La lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori, pidió que “se investigue a fondo”, la denuncia respecto a una presunta injerencia en el trabajo de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela , según reveló Jaime Villanueva , exasesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides.

“Espero sinceramente que se investigue a fondo esta denuncia hasta llegar a conocer todos los detalles de esta gran injusticia que me llevó a prisión tres veces y le hizo daño también a muchas personas inocentes”, indicó Keiko Fujimori en su cuenta de X.

Según se reveló ayer en Willax TV Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, habría señalado que había injerencia en la labor de dichos fiscales.

Además, la excandidata presidencial consideró que la información brindada por Jaime Villanueva muestra que el caso por el cual es investigada es un “proceso totalmente político”.

“La denuncia sobre la posible participación del señor Gustavo Gorriti en el trabajo fiscal de José Domingo Pérez y Rafael Vela confirmaría lo que siempre hemos sostenido sobre un proceso totalmente político”, indicó Fujimori Higuchi.

Domingo Pérez lo desmiente

El fiscal e integrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez , negó que el periodista Gustavo Gorriti haya dirigido la investigación contra Keiko Fujimori sobre el caso cócteles y calificó de absurdo esa versión de Jaime Villanueva , exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Gustavo Gorriti es uno de los mejores periodistas del país, reconocido a nivel mundial, creo que ha sido una labor importante periodísticamente hablando para que se pueda conocer y destapar casos de corrupción y gran corrupción en nuestro país”, en dijo en diálogo con RPP.

Asimismo, José Domingo Pérez manifestó que la relación con Gustavo Gorriti es como una relación con cualquier periodista, desmintió supuestas reuniones frecuentes con el citado periodista y aclaró que no le filtraba información de la Fiscalía.

“Es la relación que puede tener un fiscal con un periodista de investigación, que investiga precisamente hechos de corrupción y gran corrupción”, expresó. “Pretender criminalizar a periodistas que investigan el poder nos lleva a escenarios que ya hemos vivido en los años 90 y que se viven en otras latitudes y creo que no debemos permitir”, agregó.