Jaime Villanueva contó en su declaración del 30 de enero que la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides tenía comunicación directa y hacía coordinaciones con la “alta dirección de Fuerza Popular”. Villanueva hace referencia a que Benavides se refería a Keiko Fujimori.

Según la declaración del colaborador eficaz, Benavides le contó en una llamada que habló con la “alta dirección de Fuerza Popular” para que se una a apoyar el informe final de la Comisión de Justicia que recomendaba la destitución de la JNJ por cometer presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

“Lo que pasa es que un día antes de que se discuta y se vote la remoción en el Congreso, el Poder Judicial le da una medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia, ordenando que no se vote la remoción, al día siguiente de que se da esa medida cautelar, Patricia Benavides y Miguel Girao estaban en Arequipa y me llamaron temprano como a las 7:00 o 7:30 de la mañana, tuvimos una llamada los tres, y ahí Patricia Benavides me mencionó que ella había coordinado sus palabras fueron “con la alta dirección de Fuerza Popular”, entiendo yo que venía de la señora Fujimori, y que ellos le habían dicho que para que voten ese día la remoción ”, se lee en su testimonio.

#LOÚLTIMO | Jaime Villanueva también contó en su declaración del 30 de enero que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides tenía comunicación directa y hacía coordinaciones con la "alta dirección de Fuerza Popular". Villanueva entiende que Benavides se refería a Keiko Fujimori. pic.twitter.com/R6FvacZJW1 — El Foco (@elfoco_pe) February 9, 2024

No obstante, la lideresa de Fuerza Popular negó esta versión y afirmó que ella no realizó ningún pedido a la ex fiscal.

“Yo no conozco a la ex fiscal de la Nación. Nunca he mandado un mensaje ni he recibido un mensaje de parte de ella. Jamás ha habido un pedido ni directo, ni indirecto, ni de intermediarios”, sostuvo a RPP.

“Yo no la conozco, lo que ha habido es una reunión formal en la primera vicepresidencia del Congreso, una reunión abierta en dónde se han hablado de temas congresales”, añadió.

Sobre Martha Moyano

Jaime Villanueva ha asegurado en sus declaraciones que la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, sería el agente especial “Roberto”, ya que coordinó con él a cambio de favores.

Incluso, hizo hincapié en que, a principios del 2023, Moyano reprochó a Patricia Benavides por iniciar una investigación sobre el presunto genocidio contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola, en relación con las muertes durante las protestas violentas contra el Gobierno.

Respecto a esto, Keiko Fujimori aseguró que ella ha hablado con la congresista personalmente y esta ha negado lo dicho por Villanueva.

“Yo he hablado con ella y le he preguntado si ella es el agente Roberto, ella me lo ha negado tajantemente y yo confío en su palabra. (...) Yo le he preguntado a la señora Moyano si ella ha hecho una declaración o pedido de esa naturaleza y su respuesta fue contundente: No tendría por que hacerlo”, argumentó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.