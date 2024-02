El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, descartó que la dirigencia de su partido se haya contactado con Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, de acuerdo con lo que habría señalado su exasesor Jaime Villanueva en calidad de colaborador eficaz.

Sostuvo que la lideresa de su agrupación política, Keiko Fujimori, ha señalado que no conoce ni a Villanueva ni a la propia Benavides y que además no ha conversado o intercambiado mensajes con ellos.

“Me pongo a pensar en el vocero (de la bancada) y sé que no ha habido ese tipo de conversaciones, porque se lo hemos consultado. Que haya tenido un contacto con la propia Keiko, descartada evidentemente; con Lucho Galarreta (secretario general), descartado; y (…) conmigo no han tenido algún tipo de llegada respecto de la (ex) fiscal de la Nación”, declaró a Canal N.

El dirigente de Fuerza Popular se refirió también a la reunión que sostuvo la congresista Martha Moyano con Patricia Benavides.

Sostuvo que la parlamentaria ha sido clara en señalar que esta acción la realizó a título personal y que el mensaje que llevó a la entonces fiscal de la Nación ya lo había manifestado públicamente en sus redes sociales, cuando criticó en un tuit a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por una supuesta falta de objetividad con relación al fujimorismo.

“Me puede parecer impertinente (lo de Moyano), pero no me parece que sea ni algo ilegal, algo falto de ética, en lo absoluto”, afirmó Miguel Torres.