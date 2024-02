El exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, quien se acogió a la colaboración eficaz, sigue narrando ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, que investiga a la suspendida Patricia Benavides, nuevos hechos vinculados a la presunta organización criminal enquistada en su institución, así como implicó a nuevos personajes en la trama.

En su declaración del pasado 30 de enero, a la que accedió Punto Final, el exfuncionario de la Fiscalía aseguró que en octubre del 2022 el entonces abogado de la presidenta Dina Boluarte, Oscar Nieves, le pidió a este que su patrocinada no sea incluida en la formalización de la investigación que se sigue en contra de Perú Libre y sus dirigentes por el presunto delito de lavado de activos.

Villanueva, según dijo, le trasladó el pedido al coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, a fin de que lo ejecutara.

“Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella sí estaba incluida en la investigación. Y Rafael Vela ya me había comentado que eso estaba para formalizarse, y que iban a hacer, incluso, un pedido de prisión preventiva. Entonces, ahí lo que me pide en esa reunión Óscar Nieves es que no la incluya a Dina Boluarte en ese pedido de formalización, y yo hablo con Rafael Vela”, se lee en su testimonio.

Tras esto, Vela le indicó que hablaría con el fiscal que dirigía dicha investigación, Richard Rojas, para que accediera y cumpla con el pedido.

“Yo hablo con Rafael Vela y me indica que lo que va a decir al fiscal (Richard) Rojas, que llevaba la investigación, era que desacumule la investigación de tal manera que formalice contra unos y la deja a ella (Dina Boluarte) en investigación preliminar. Incluso me dijo: ‘Mira, ha llegado información de UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) fuerte contra Dina Boluarte, por el tema del Club Apurímac. Entonces, las vamos a desacumular (...) y efectivamente Richard Rojas pide prisión a Vladimir Cerrón, Guido Bellido y otros, y no a Dina Boluarte”, dijo.

La situación de Boluarte en la indagación

En marzo del año pasado el fiscal Rojas incluyó a Boluarte, al expresidente Pedro Castillo y al exasesor de Palacio, Henry Shimabukuro, en la investigación por los presuntos aportes irregulares que habría recibido Perú Libre en la campaña electoral del 2021

Esto, luego de que Shimabukuro entregara al Ministerio Público una serio de pruebas (audios y conversaciones) que demostrarían las coordinaciones que realizada con Boluarte y la entre de aportes a su campaña electoral que no fueron reportados ante la ONPE.

Según dijo, las conversaciones que sostuvo con la entonces candidata a la Vicepresidencia de la República incluyen agradecimiento por las compras, aportes y el apoyo logístico a su campaña.

En noviembre del 2022, el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, así como pidió comparecencia con restricciones para los congresistas Waldemar Cerrón y Guido Bellido.

En mayo del 2023, Cuarto Poder reveló que Nieves fungía como asesor en la sombra de Boluarte y era investigado por la Fiscalía como parte de una presunta organización criminal.

