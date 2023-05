El viernes, el Semanario “Hildebrant En Sus Trece” dio cuenta de la presencia del abogado Óscar Nieves en el entorno de la presidenta, Dina Boluarte, que habría visitado clandestinamente a la mandataria y sin registrarse en el libro de visitas de Palacio, a lo que se añade que este letrado está implicado en dos casos judiciales como los “Gángsters de la Política” y en el “Huanucazo”.

Este último está referido al fraude electoral dirigido por el exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, en las elecciones de 1995.

En diálogo con RPP Noticias, el letrado reconoció su amistad con la mandataria Boluarte, pero negó visitas clandestinas a Palacio y ser un asesor bajo las sombras. Por el contrario, afirma que ha absuelto consultas de “orden técnico” realizadas por Boluarte.

“Conozco a la señora Boluarte desde antes que asuma el cargo de presidenta de la República, del Colegio de Abogados de Lima. Hemos venido trabajando algunos temas de carácter estrictamente jurídico. Lo que indica el medio de comunicación es falso ya que no soy un asesor oculto. Soy un abogado litigante que absuelvo consultas de orden técnico, como lo he hecho en varias ocasiones, y cuando la señora Boluarte me ha pedido mi consejo legal ”, detalló.

“No hay nada irregular ni oculto en mi relación con la señora Boluarte, por lo que considero que la publicación que se ha hecho es mal motivada con otros intereses y sesgos”, agregó.

El letrado dijo que en el registro de visitas de Palacio se encuentra registrado, valga la redundancia, las visitas que efectuó a la mandataria, que fueron los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2022.

“Cuando aconteció la crisis política, fue en ese momento que yo fui a Palacio de Gobierno, en dos fechas trascendentes. Primero cuando la señora Boluarte asumió el cargo. En aquella oportunidad convocó a los abogados de su entorno más cercano, lo que era natural. Justamente el 10 de diciembre de 2022 juramentó el primer Gabinete. Luego de esta fecha, me desvinculé completamente de Palacio de Gobierno. Nunca más regresé. En el registro de Palacio están estas fechas. No se ha ocultado nada”, afirmó.

Al ser consultado respecto a los temas que ha tratado con la mandataria, este mencionó que han sido sobre los procesos judiciales que enfrenta Boluarte desde antes que asuma la presidencia de la República. Especialmente con el JNE y la Reniec.

“Las consultas eran respecto a qué trámites iban a seguir en una circunstancia nueva, porque la señora estaba asumiendo un cargo diferente y quería saber cuáles son los pasos a seguir bajo las nuevas circunstancias. Me hizo consultas sobre el caso en el JNE, también de la Reniec. Más de eso no hubo”, puntualizó.

Apuntó que su estudio ha estado a cargo de algunos de los casos judiciales que afronta Boluarte, por eso es que la presidenta le consultó. “Mi relación con la señora es transparente. No tengo porque revelar cuánto me paga la señora, que son de su propio peculio y no del Estado”.

