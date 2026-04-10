Gobierno peruano busca mitigar impacto de aranceles de Estados Unidos. (Foto: Agencia Andina)
Gobierno peruano busca mitigar impacto de aranceles de Estados Unidos. (Foto: Agencia Andina)
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sobre sus efectos en el comercio bilateral, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según la entidad, explicó que estas acciones responden a una

que permitan mitigar el impacto de las medidas comerciales y preservar las condiciones del intercambio bilateral.

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Asimismo, el Gobierno evalúa estas disposiciones dentro del marco de sus compromisos internacionales, con el fin de identificar sus posibles implicancias sobre la competitividad de la oferta exportable peruana.

Además, , participación en ferias internacionales, misiones empresariales y ruedas de negocios.

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“Se realiza un seguimiento técnico permanente de las decisiones judiciales, administrativas y legislativas que puedan adoptarse en Estados Unidos, a fin de monitorear su evolución”, se lee en un comunicado del ministerio.

Como se recuerda, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que, lo que tendría un mayor impacto en las exportaciones peruanas con valor agregado, especialmente en manufacturas de cobre.

El Poder Ejecutivo evalúa nuevas disposiciones frente a este escenario y dentro del marco de sus compromisos internacionales. (Foto: Andina)
El Poder Ejecutivo evalúa nuevas disposiciones frente a este escenario y dentro del marco de sus compromisos internacionales. (Foto: Andina)

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