El Gobierno peruano informó que se encuentra buscando mitigar el impacto de los nuevos aranceles de Estados Unidos a productos con cobre, acero y aluminio, por lo que se ha iniciado un análisis técnico sobre sus efectos en el comercio bilateral, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según la entidad, explicó que estas acciones responden a una reciente proclama presidencial del país norteamericano que modifica el tratamiento arancelario, precisando que Perú actúa dentro de sus compromisos internacionales.

El Mincetur precisó Perú mantiene un diálogo constante con las autoridades norteamericanas, con el objetivo de explorar espacios de cooperación que permitan mitigar el impacto de las medidas comerciales y preservar las condiciones del intercambio bilateral.

Asimismo, el Gobierno evalúa estas disposiciones dentro del marco de sus compromisos internacionales, con el fin de identificar sus posibles implicancias sobre la competitividad de la oferta exportable peruana.

Además, el Ejecutivo se encuentra reforzando su estrategia de promoción comercial y diversificación de mercados, a través de una agenda activa de negociaciones, participación en ferias internacionales, misiones empresariales y ruedas de negocios.

“Se realiza un seguimiento técnico permanente de las decisiones judiciales, administrativas y legislativas que puedan adoptarse en Estados Unidos, a fin de monitorear su evolución”, se lee en un comunicado del ministerio.

Como se recuerda, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que la nueva proclama presidencial de Estados Unidos, vigente hoy, tiene cambios en el tratamiento arancelario aplicable a diversos bienes manufactureros, lo que tendría un mayor impacto en las exportaciones peruanas con valor agregado, especialmente en manufacturas de cobre.