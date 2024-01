El congresista Juan Carlos Lizarzaburu se quedó sin el apoyo de su bancada, Fuerza Popular (FP). El pasado 9 de enero, la Secretaría Nacional de Disciplina de dicho partido resolvió suspender por seis meses al legislador por las expresiones misóginas que pronunció durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en agravio de su colega Patricia Juárez, en diciembre pasado.

El secretario nacional de comunicaciones de FP, Diethell Columbus, en diálogo con el diario El Comercio, no solo confirmó dicha noticia, sino que también informó que el congresista puede apelar dicha sanción.

“En ese supuesto el tema se vería en una segunda instancia, esto conforme a nuestras normas estatutarias”, indicó a dicho medio de comunicación.

Como se recuerda, el pasado 13 de diciembre, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lizarzaburu lanzó una frase sexista contra Juárez. El legislador, quien al parecer no se percató que su micrófono estaba encendido, se expresó de manera inadecuada sobre la congresista al aludir a su físico.

Posteriormente, el congresista publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que trasladó sus excusas. “Lamento con profundo pesar las palabras proferidas en una conversación privada”, señaló.

Proceso en la comisión de Ética

La comisión de Ética dio cuenta hoy de las tres denuncias presentadas en contra de Lizarzaburu. En la sesión, no solo intervino el legislador denunciado, sino también la propia Juárez.

Las denuncias fueron presentadas por Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), Eduardo Castillo (Fuerza Popular) y un ciudadano. La primera denuncia plantea que se aplique la máxima sanción para Lizarzaburu; es decir, suspensión en el cargo por 120 días.

Al término de la sesión, el presidente de dicho grupo de trabajo, Diego Bazán, adelantó que estas tres denuncias se resolverán en un plazo máximo de 10 días hábiles; es decir, en dos semanas.

Durante su intervención, Bazán no solo pidió a la comisión de Ética que resuelva su caso con celeridad, sino que también informó que inmediatamente después de conocerse estas declaraciones le ofreció disculpas a Juárez.

Sin embargo, la legisladora desmintió estas declaraciones al señalar que Lizarzaburu solo la llamó para darle una explicación trivial.

“Es una situación absolutamente deleznable. No es exacto (que me ofreció disculpas). Me llamó para darme una explicación trivial que ni siquiera entendí. No dijo porqué me mencionó. Decir que me ofreció disculpas no es exacto”, acotó.

