La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría el Informe final seguido contra la congresista Digna Calle Lobatón, que propuso sancionarla con una amonestación escrita pública por sus prolongada ausencia física en el Parlamento.

La medida contó con 6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, en el grupo de trabajo.

Calle Lobatón, fue investigada por presuntamente infringir los artículos 1, 2 y 4 del Código de Ética Parlamentario, sobre los deberes de conducta de los legisladores, por abusar de las licencias para ausentarse del país.

Como se recuerda, en setiembre pasado Calle retornó al Perú tras haber permanecido medio año en Estados Unidos con licencia del Parlamento. Desde el 20 de enero de este año la congresista contó con licencia sin goce de haber y, ante los constantes cuestionamientos, la bancada de Podemos Perú anunció el regreso de la la legisladora a inicios de agosto; sin embargo, esto se concretó un mes después.

Pese a que ya se encuentra en el país, la congresista adelantó que no acudirá al Parlamento y que continuará trabajando de forma virtual.

“Yo no voy a ir al Congreso, no voy a ir al Pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar mientras esté en Lima, voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores, a mi despacho, pero no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, enfatizó.

Caso Katy Ugarte

La Comisión de Ética Parlamentaria decidió regresar el informe final que recomienda suspender por 30 días a la legisladora Katy Ugarte por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores para una mejor revisión.

Con 6 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, la comisión aprobó la cuestión previa del expediente final (119-2022-2023-CEP) que se sigue contra la parlamentaria de Unidad y Diálogo Parlamentario. Este recurso fue propuesto por el parlamentario Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) con el argumento de que se necesita un “mayor análisis”.

Cabe destacar que esta investigación nace a raíz de un reportaje emitido por el programa de investigación Cuarto Poder, en el que se revelan conversaciones de los trabajadores del despacho de la congresista Ugarte. En la grabación, los trabajadores se quejan por tener que aportar contra su voluntad a una bolsa de dinero para pagar publicaciones en prensa con el objetivo de levantar la imagen de la legisladora en Cusco.

