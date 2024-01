Diego Bazán, congresista de Avanza País, presentó un proyecto de ley que busca otorgar una licencia de hasta 30 días, sin goce de haber durante un año, a los legisladores por motivo de viajes particulares. Esto, debido a los cuestionamientos al Congreso por las salidas al extranjero de los legisladores financiadas por el Estado.

“Consideramos que este límite que se sugiere es razonable toda vez que, dentro de un año de labor parlamentaria, por lo menos treinta días, el congresista estaría autorizado a ejercer su derecho funcional a las licencias”, indica en el documento de la propuesta.

Licencia para viajes de congresistas

El proyecto de Ley 6763/2023-CR modifica el artículo 22, inciso i) del Reglamento del Parlamento y se incorporan precisiones sobre las solicitudes de licencias, indicando que, de esta manera, se evitaría que los legisladores presenten este tipo de permisos repetidas veces.

Además, la propuesta también indica que cuando el viaje particular es por invitación a un evento internacional, pagado o no por el país anfitrión, el congresista debe solicitar la licencia con anticipación para que sea evaluada por el Consejo Directivo.

“El proyecto no pretende dar vacaciones a los congresistas, sino regular todo el desorden que se ha generado en el Parlamento cuando los congresistas de manera indiscriminada piden licencias sin goce de haber a libre discreción. Si bien son licencias no remuneradas, lamentablemente no hay un tiempo límite”, señala Bazán.

En el caso de licencia por enfermedad, cuando sea por más de siete días, se otorgará con goce de haber.

LEA TAMBIÉN: Muñante afirma que su bancada no tiene ninguna prisa en remover a los miembros de la JNJ

Bazán se pronuncia sobre Patricia Chirinos

Además, Diego Bazán, congresista y presidente de la Comisión de Ética, considera que es “bastante crítico de los congresistas que en semana de representación piden licencia”, con respecto a su compañera de bancada, Patricia Chirinos.

“Como sabemos, Patricia Chirinos no está en el país. Ha renunciado a lo que se entrega por semana de representación y está con licencia sin goce de haber. Esto sucede con varios parlamentarios. Lo que busca este proyecto es impedir que a libre disposición el congresista pueda tener estos permisos”, expresó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.