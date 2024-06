En esta segunda parte de la entrevista, el legislador no solo cuestionó la falta de transparencia y comunicación por parte de la presidenta Dina Boluarte, sino que también no descartó un posible acercamiento entre su partido y el exmandatario Pedro Castillo y se pronunció por la situación judicial de Vladimir Cerrón.

-La presidenta Dina Boluarte solicitó hace unas semanas una tregua a sus opositores e invocó a un pacto por la gobernabilidad y la democracia, ¿apoyarán el pedido?

No hay una postura orgánica del partido ni de la bancada, pero, a título personal, siempre estaremos en permanente predisposición de entendimiento, porque para nosotros el tema del desarrollo del país o de las regiones a las que representamos no es cuestión debatible, es un derecho de todos los pueblos. Ahí no hay inconvenientes, estamos en permanente entendimiento, sobre todo, con los ministerios.

-Entonces, ¿estarían a favor de firmar ese pacto con el Gobierno?

Creo que el país quiere vernos en tranquilidad, en paz, no nos quieren ver confrontados. En tal sentido, nosotros tenemos una trinchera de lucha popular, pero buscando siempre el desarrollo en favor de nuestros pueblos, buscando justicia e igualdad. De manera que no nos prestaríamos tampoco a firmar un documento expreso, eso no. No es necesario tener esos documentos, que para ellos pueden ser válidos, pero para nosotros no.

-Boluarte va a cumplir cerca de dos meses en cura de silencio y sin declarar a los medios, ¿qué le parece?

Me parece muy mal porque se supone que ella debe informar al país sobre sus actos de gobierno y no lo está haciendo; por lo tanto, está agravando incluso un derecho fundamental, que es el derecho a la comunicación, información, transparencia y rendición de cuentas ante el país. Entonces, eso está mal. Más allá de la desacreditación que tiene, encima no está colaborando para que la ciudadanía esté debidamente informada y la única forma de hacerlo es a través de los medios de comunicación. Nadie está obligado a estar atento a los medios oficiales, la gente siempre busca la pluralidad en la información y lo hace a través de los medios nacionales, sobre todo, en las provincias.

-Para suplir esta carencia de comunicación, el Ejecutivo ha designado a Fredy Hinojosa como vocero oficial de la Presidencia, ¿le parece correcto?

Están siguiendo el modelo del ‘teléfono malogrado’, porque el señor (Fredy Hinojosa) no dice o habla más allá de lo que está en el discurso, y tampoco puede dar mensajes más oficiales o veraces. No se entiende que cosa quiere decir el vocero, porque viene encarpetado con una serie de preguntas y respuestas preparadas. Entonces, no está dando resultados hasta el momento su designación.

-¿Por qué lo dice?

Porque se está despilfarrando dinero y hay más burocracia. Esta situación dice mucho de la presidenta, porque no tiene la capacidad para poder defenderse. Poner un vocero ahí es una clarísima demostración de que ella no se siente preparada para enfrentar la prensa. Bastaría un poco de mayor serenidad para dar respuestas con calma, porque ella tiene un gran problema, no tiene control emocional. Muchísimas veces se ha ofuscado, ha levantado la voz, la mano. Entonces, no sé si tiene asesores que le digan que tiene que tener serenidad, porque no lo hace.

-La presidenta está siendo investigada en el Ministerio Público por el caso Rolex, ¿cree que no ha dicho toda la verdad hasta el momento?

No ha dicho toda la verdad. Ahí han construido una supuesta verdad, nadie le cree. Es una falta de respeto a la inteligencia pensar que esto (los relojes Rolex) es un préstamo. Eso ha sido una dádiva, una coima, a cambio de más presupuesto a Ayacucho. Ese es el estilo de la gente que maneja cierto tipo de cosas, como el gobernador ayacuchano (Wilfredo Oscorima). Nadie le cree. Decir que alguien cree que es un préstamo es faltarse el respeto así mismo.

-Pese a eso, se han presentado tres mociones de vacancia en su contra, pero no han sido ni siquiera admitidas a trámite...

Sí, será complicado vacarla. En el caso de Perú Libre ya presentamos tres mociones de vacancia y lo que ocurre acá es que se está perdiendo el sentido de la responsabilidad parlamentaria, el control político. O sea, ni siquiera han permitido que la presidenta venga al Hemiciclo y, ante el país, absuelva los emplazamientos que podamos hacer los congresistas, pero simplemente se le está blindando y encubriendo. Encubrir a alguien de ese modo es hacerse cómplice de las responsabilidades penales en la que incurrió la presidenta. Los parlamentarios tienen que reflexionar, porque a la luz de los ojos del pueblo están siendo identificados como gente que no tiene claro su rol de fiscalización.

-¿Van a insistir con la presentación de más mociones de vacancia en su contra?

Sí, porque ella igualmente incurrirá en otros delitos o faltas políticas. Creo que van a pasar cosas todavía, y no creo si esto aguantará el nivel de tolerancia que se tiene hasta ahora. Quién sabe y se esté premeditando una vacancia faltando un año para el 2026 y, en tal caso, ocasionaría el cierre del Congreso.

Flavio Cruz adelantó que Perú Libre seguirá presentando mociones para vacar a la presidenta Dina Boluarte en el cargo (Foto: Presidencia).

-¿Qué evaluación tienen en Perú Libre sobre el premier Gustavo Adrianzén?

Nos causa un poco de indignación por la forma en que trató a la población peruana en la OEA y no le prestamos mucha atención a su gestión. Es una persona que no tiene mucha carisma, es un típico personaje que no sabe escuchar, dialogar, no es muy cortés políticamente hablando con todos los sectores. No estamos diciendo que el premier tiene una actitud matonezca, pero va por ahí.

-A su juicio ¿qué cambios se deben hacer en el Gabinete Ministerial?

Siempre hemos observado la participación de los ministros del Interior (Juan José Santiváñez) y de Energía y Minas (Rómulo Mucho), quien pese a ser nuestro paisano está en la otra orilla en la forma de cómo se construye desarrollo. Él todo lo ve privatización. En el sector Agricultura siempre hemos tenido observaciones, nunca hemos tenido un ministro que dé la talla, entre otros más.

-¿Actualmente existe alguna relación entre su partido y el Gobierno?

No hay ninguna relación. Más bien, nosotros tenemos independencia en nuestras acciones en el Parlamento y respetamos las acciones que se adopten en el Ejecutivo. Las criticamos cuando hay que criticarlas y las valoramos cuando son positivas.

La relación entre Perú Libre y Pedro Castillo

-¿En PL consideran que los cuestionamientos que se le atribuyen a Boluarte ya han superado a los que se le atribuyeron en su momento a Pedro Castillo?

Largamente. Son hechos más escandalosos, más evidentes, cosa que no ocurría con Pedro Castillo y, hasta ahora, no hay nada claro sobre las denuncias que se le hizo, salvo el tema del autogolpe, que obviamente fue una gran torpeza y constituyó una traición al pueblo. La gente esperaba un presidente valiente, que muera en medio de la batalla, pero no de esa manera. Entonces, salvo ese tema, creo que los demás casos y denuncias han sido muy superficiales, nada probados y se le ha hecho un cargamontón, nada más. Lo que ahora estamos viviendo con la presidenta es mucho más escandaloso, más antiético; o sea, hace mucho tiempo debió ser sancionada políticamente.

-Pero Castillo tampoco es una santa paloma. Afronta otros procesos por presuntamente liderar una organización criminal y se le imputan delitos como colusión, tráfico de influencias, entre otros...

Yo no dije eso. Además, creo que otras personas han liderado esas organizaciones criminales. Y ahí están a su alrededor, como el premier (Aníbal) Torres y Betssy Chávez, o unos asesores que fungían de expertos y lo respaldaron, pero a la hora de los hechos se fueron y nunca estuvieron. Nadie salió, ni siquiera salieron a protestar a las calles. ¿Quiénes habrán sido sus consejeros más directos? Eso es lo que ha pasado con él, no ha sabido rodearse de gente que realmente hubiera protegido su Gobierno, sino sucedió todo lo contrario, se han aprovechado del momento. Lo peor que hizo Castillo fue abandonar su partido y a su bancada. Y en esa orfandad cayó solo, con la tremenda torpeza que cometió.

-¿La relación entre PL y el expresidente sigue resquebrajada?

La ruptura formal se dio a raíz de su renuncia al partido y, por lo tanto, a la bancada también. Sin embargo, a nivel de un sentimiento popular, de un contexto ideológico y de programa, creo que siempre hay una predisposición de reorganizarnos, el de asumir algunos correctivos, porque la única forma de volver a recuperar el poder que se consiguió es uniéndonos. Creo que, por la unidad, sería muy necesario volver a reagruparnos.

-Entonces, ¿no descarta un posible acercamiento entre su partido y Castillo?

No, porque él es parte de esa clase popular a la que pertenecemos y representamos. Es parte de nosotros y como un hermano más es parte de nuestro sector. Esto es muy distinto a los sectores que manejan otras hegemonías y poderes fácticos, económicos, financieros y políticos. Nosotros estamos en el otro extremo de la clase popular, y ahí nos ubicamos. Perú Libre es pueblo, Pedro Castillo es pueblo y, por lo tanto, sentimentalmente e ideológicamente estamos unidos.

-Congresistas de la bancada han ido a visitar a Castillo a la cárcel?

No hemos ido, pero tampoco descartamos ir más adelante. Sí estamos en permanente solidaridad con su causa. Incluso, nosotros creemos que si en algún momento Pedro Castillo es condenado y Perú Libre regresa al Gobierno, lo indultaremos.

-¿Lo indultarían, pese a que renunció a su partido y tuvo fuertes críticas contra su líder, Vladimir Cerrón?

Es lo primero que haríamos.

Para Flavio Cruz, el expresidente Pedro Castillo cometió una torpeza con el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. Fuente: captura Poder Judicial

Situación del partido y Vladimir Cerrón

-La bancada de PL ingresó al Parlamento con 37 legisladores; sin embargo, muchos fueron renunciando con el pasar de los meses y ahora solo tienen 10 miembros, ¿cuál es el mea culpa por esta situación?

Sí han ocurrido esas cosas. Hemos descubierto cómo las conciencias cambian. Hoy día tengo una conciencia, mañana tengo otra. Esa parte no la entendemos, quizás el mea culpa sea el no habernos dado cuenta de esto antes. Tenemos que evaluar a los futuros candidatos, su identidad con sus orígenes, con su cultura, con las necesidades y expectativas de una población a la que representamos y que no se dobleguen ante determinadas circunstancias, situaciones o intereses estando en el Parlamento, porque no es una traición a la vocería, bancada, o al partido, es una traición al pueblo. Entonces, eso sí lo asumimos como un mea culpa y una autocrítica.

-Entonces, ¿está descartado que los congresistas renunciantes, como Jaime Quito o Álex Flores, regresen a la bancada y al partido?

Nunca está descartado. Ellos tendrían que reflexionar, pedir una reconsideración sabiendo que ellos pertenecen a un sector popular. Ellos tenían una identidad política con nuestros propósitos e ideología, yo no sé por qué y es incomprensible la forma en que se fueron. Es más, algunos solían tener como lema “leales siempre, traidores nunca”, pero al final se fueron, me parece increíble.

-Vladimir Cerrón se encuentra prófugo de la justicia desde octubre pasado, ¿actualmente quién lidera el partido?

El congresista Waldemar Cerrón ha asumido la secretaría general nacional en calidad de encargado.

-¿Pero Cerrón sigue contactándose con ustedes o manejando los hilos de la agrupación?

Bueno, la dirección del partido está en manos del congresista Waldemar (Cerrón), junto a la vocería de la bancada y la secretaria de organización, que son los que tienen la conducción tanto del partido como del grupo parlamentario. A ellos se suman los secretarios ejecutivos regionales del partido. De esa manera nos estamos conduciendo, porque obviamente no hay forma de contactarnos directamente con el doctor Vladimir (Cerrón), pero su pensamiento está en el ideario y está escrito.

-Para PL, ¿Vladimir Cerrón sigue siendo el candidato natural para las elecciones del 2026?

Sí, obviamente él es nuestro candidato natural y en lo sucesivo, dependiendo como se dan las circunstancias históricas. Por el momento él es el candidato natural.

-¿Pero no cree que la decisión de estar en la clandestinidad perjudique las intenciones electorales de Cerrón?

Respetamos su estrategia defendiendo su vida y libertad. Ojalá se dieran las condiciones para que vuelva con nosotros porque teníamos reuniones cada semana o, por lo menos cada 15 días. Obviamente lo extrañamos y si a través de este medio podemos extenderle un saludo, lo haremos. Nos solidarizamos con él a raíz de la situación de persecución judicial que está pasando en este momento.

-El partido de Antauro Humala anunció una alianza con Juntos por el Perú, ¿en PL están interesados en llegar a un acuerdo con el hermano del expresidente Ollanta Humala?

Veo lejano que pueda darse esa posibilidad porque ellos son un sector muy contrario al nuestro, porque Antauro Humala públicamente ha dicho que es un nacionalista y sabemos que, en teoría politica, el nacionalista es ser de derecha y viendo su desempeño, incluso podríamos decir que él representa a una derecha extrema. Igual ocurre con Juntos por el Perú, que representa la social democracia, que no es otra cosa que un sector de la derecha.