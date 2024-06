Un reciente audio difundido por el portal La Encerrona, en el que presuntamente se le escucha al ministro del Interior pedir “controlar” a un periodista, ocasionó un intercambio de declaraciones entre Juan José Santiváñez y el titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho.

En declaraciones a la prensa tras participar en el megaoperativo “Amanecer Seguro”, Mucho subrayó que la prensa debe informar libremente, por lo que consideró que Santiváñez debe pedir disculpas.

“Bueno, yo creo que nosotros no podemos caer en esa situación, porque la prensa informa lo que tiene que ser. Es su trabajo, así que simplemente tiene que disculparse”, acotó desde la región La Libertad.

LEA TAMBIÉN: Ejecutivo aún no revisa proyecto que modifica la Ley contra el Crimen Organizado

Enfatizó que los miembros del Gabinete Ministerial están sujetos a una fiscalización diaria, por lo que cada ministro debe hacer las cosas bien

“Todos estamos sujetos a una fiscalización diaria. Todos los días la prensa nos observa, nos evalúa. Cada uno tiene la convicción de hacer bien las cosas y cualquiera, por algún desliz, comete un error, somos humanos. Yo creo que debe pedir disculpas”, enfatizó.

En respuesta, el titular del Interior se mostró confundido por la declaración de Mucho, tras precisar que no ha conversado sobre ese tema con ningún miembro del gabinete. En ese sentido, dijo no entender por qué el ministro de Energía y Minas “tendría que responder por él”, tal como lo hizo.

“No he escuchado las declaraciones del ministro de Energía y Minas y no entiendo por qué tendría él que responder por mí. No he conversado ni con él ni con ningún ministro respecto a este tema. Tengo mis propias objeciones con respecto a esta cuestión”, indicó a los periodistas.

Para Santiváñez, el pedir disculpas implicaría reconocer algo o un acto suyo, por lo que descartó esa posibilidad.

“Pedir disculpas implicaría reconocer algo que yo no reconozco. No lo he conversado (con Dina Boluarte) porque yo, como sostengo y refiero, es un hecho que no he reconocido (...) ayer, el abogado del señor (Harvey) Colchado informó algo que no sabía. Dice que hay una carpeta fiscal. Bueno, si es así, entonces, como un hombre de derecho, esperaré alguna notificación y me someteré a ley como siempre lo he hecho”, aseveró.

¿De qué se trata la denuncia contra el ministro del Interior?

El portal La Encerrona publicó un audio en la que se escucharía a Santiváñez pedir a un tal ‘doctor’, quien sería el coronel PNP Harvey Colchado, que “controle” al periodista Marco Sifuentes.

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al doctor que controle a ese (....) de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible”, presuntamente se le escucha decir eso a Santiváñez.

“Mi ayuda y mi apoyo a lo que necesiten, pero que controlen a ese (...) porque de verdad que insulta, agrede, y yo no tengo por qué aguantar”, añadió supuestamente en la grabación.

En la víspera, el abogado de Colchado, Miguel Pérez Arroyo, recalcó que si bien no puede asegurar que esa esa la voz del ministro, dijo que el audio sí es real y advirtió que existen muchos más que aún no han sido difundidos.

Según explicó, el ‘doctor’ es su cliente, quien también es denominado como ‘el amigo’. “Este audio, supuestamente, se lo remite el ministro Santiváñez a este oficial y este oficial le remite los audios al señor Colchado”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Santiváñez respalda contratación de exasesor del prófugo Juan Silva en Mininter