La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial (PJ) levantar el secreto de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, como parte de la investigación preliminar del caso denominado “Ícaro o El Dorado”.

El requerimiento fue formulado por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, que pidió acceder al registro histórico de comunicaciones en la investigación por presunta organización criminal en agravio del Estado.

La Fiscalía también requirió levantar el secreto de las comunicaciones, en la modalidad de registro histórico, de los ciudadanos identificados como Gregorio Villalón, Máximo Ramírez, Franco Parodi, Percy Gamonal, Marco Palacios, Yesenia de la Cruz, Julissa Lores, Uber Torres y Gian Franco Meza, considerados “terceros afectados” en la misma investigación.

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Secreto bancario

A su vez, en otro pedido, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial levantar el secreto bancario de Santiváñez y de los terceros afectados identificados como Percy Tenorio, Marco Palacios, Gregorio Villalón, Franco Parodi, Gian Franco Meza y de la empresa Asesoría y Proyectos Tenorio SAC.

Estos requerimientos fueron presentados al juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien programó para el martes 5 de mayo, a las 9:30 a. m. y a las 11:00 a. m., dos audiencias virtuales privadas para evaluar las solicitudes y luego emitir una decisión.

El juez, además, dispuso que las personas afectadas sean notificadas para que, en un plazo de 3 días hábiles, indiquen si se oponen o se allanan a las medidas solicitadas por la Fiscalía.

Como se recuerda, el Ministerio Público investiga un presunto esquema de corrupción relacionado con el control de la mina El Dorado en Ayacucho.

Es en este contexto que se ejecutó el operativo denominado “Ícaro 2025”, con allanamientos a las viviendas de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, de Franco Parodi y de abogados del estudio jurídico del exministro Juan José Santiváñez.