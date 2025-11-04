La fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santurse entregó este martes a la justicia, luego que el Poder Judicial (PJ) dispuso su captura a nivel nacional e internacional

Peralta es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo en agravio del Estado.

Esta decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley, quien días antes había decidido que Peralta continúe su investigación bajo libertad restringida.

El juez dispuso finalizar el mandato de prisión preventiva de 18 meses que pesaba sobre la fiscal suspendida, tras concluir que no existían suficientes elementos sobre riesgo de fuga o de obstrucción en el proceso que se le sigue. Por ello, Peralta salió del penal de mujeres de Chorillos.

Ante esta situación, la fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó declarar nula dicha excarcelación. El Código Procesal Penal establece que esta solicitud debe resolverse antes de hacer efectiva la libertad, por lo que el juez Checkey cambió su resolución y dispuso que la liberación se realice únicamente cuando la medida sea consentida y tenga firmeza.

La diligencia judicial se ejecuta luego que Peralta Santur se entregara ante el despacho del referido magistrado quien dictó una orden de captura nacional e internacional.

Cabe recordar que la Fiscalía investiga la presunta participación del exconductor de televisión, Andrés Hurtado, en el pago de una supuesta coima que habría entregado el empresario Javier Miu Leí para que la fiscal Elizabeth Peralta interceda y permita la recuperación de barras de oro incautadas por el Ministerio Público en 2020, entre otros dos hechos adicionales.

