Peruanos en Estados Unidos también votarán hoy 13 de abril. Foto: GEC
Peruanos en Estados Unidos también votarán hoy 13 de abril. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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durante la jornada del domingo 12 de abril.

Los locales de sufragio se ubicarán específicamente en los consulados peruanos ubicados en las localidades de Paterson (New Jersey) y Orlando (Florida), según

Según el funcionario, Paterson cuenta con 63,799 electores en 128 mesas. Se abrieron 120 y solo quedaron 8 pendientes. De esas 8 mesas abren para 3,900 electores que faltan votar.

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En tanto, Orlando tiene 10,461 electores y 21 mesas, de las cuales 18 abrieron y 3 quedaron sin abrir. Hoy abren las 3 mesas para 1,400 electores que faltan votar.

Por su parte,

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Según la entidad, la ampliación del horario de instalación y votación de las mesas de sufragio que no pudieron ser conformadas el día 12 de abril en las localidades de Paterson fueron las mesas con 086804, 086822, 086823, 086827, 086876, 086891, 086894 y 086895. Por otro lado, en Orlando fueron las mesas 086627, 086628 y 086642.

“Se exhorta a los connacionales sorteados como Miembros de Mesa titulares y suplentes para que se contacten urgentemente con dichas oficinas consulares”; se lee en un comunicado de la Cancillería.

La Cancillería indicó que el horario previsto para la instalación será entre las 7:00 am y las 2:00 pm y para la votación hasta las 6:00 pm, conforme a los correspondientes husos horarios. Foto: Cancillería
La Cancillería indicó que el horario previsto para la instalación será entre las 7:00 am y las 2:00 pm y para la votación hasta las 6:00 pm, conforme a los correspondientes husos horarios. Foto: Cancillería

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