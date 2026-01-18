Consejo de Ministros aprobará esta semana un plan para atender las fronteras. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

mediante intervenciones inmediatas.

Durante su visita a la ciudad de Purús, en Ucayali, Jerí indicó que esta medida será dictada antes del próximo domingo.

“El Consejo de Ministros va a aprobar un plan para todas las fronteras de nuestro país, un plan que permita intervenciones inmediatas de todos los ministerios, que coordine efectivamente con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales”, señaló el mandatario.

como la construcción de carreteras y el mantenimiento de aeropuertos, entre otras.

“Todas estas intervenciones tienen por objetivo hacer una presencia real del Estado en nuestras fronteras, y específicamente acá, en Purús”, añadió.

En otro momento, Jerí añadió que volverán los vuelos cívicos, con dos frecuencias para el transporte de carga y otras dos de personas en Purús, lugar donde solo se puede acceder por vía aérea.

“Vamos a coordinar en los próximos vuelos una intervención de parte de salud de parte del INO, Instituto Nacional de Oftalmología, para hacer campañas de salud periódicamente acá”, añadió.

El presidente José Jerí indicó que se planificarán acciones para el cierre de brechas, como la construcción de carreteras y el mantenimiento de aeropuertos. Foto: Andina/TV Perú
