El presidente José Jerí anunció que el Consejo de Ministros aprobará, esta semana, un plan para atender todas las fronteras del país mediante intervenciones inmediatas.

Durante su visita a la ciudad de Purús, en Ucayali, Jerí indicó que esta medida será dictada antes del próximo domingo.

“El Consejo de Ministros va a aprobar un plan para todas las fronteras de nuestro país, un plan que permita intervenciones inmediatas de todos los ministerios, que coordine efectivamente con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales”, señaló el mandatario.

LEA TAMBIÉN: Kast pide resguardar fronteras de Chile durante su proclamación como presidente electo

Jerí también indicó que se planificarán acciones para el cierre de brechas, como la construcción de carreteras y el mantenimiento de aeropuertos, entre otras.

“Todas estas intervenciones tienen por objetivo hacer una presencia real del Estado en nuestras fronteras, y específicamente acá, en Purús”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Ética citará a José Jerí tras reunión con empresario chino en restaurante

En otro momento, Jerí añadió que volverán los vuelos cívicos, con dos frecuencias para el transporte de carga y otras dos de personas en Purús, lugar donde solo se puede acceder por vía aérea.

“Vamos a coordinar en los próximos vuelos una intervención de parte de salud de parte del INO, Instituto Nacional de Oftalmología, para hacer campañas de salud periódicamente acá”, añadió.