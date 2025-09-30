Congreso: Obtienen firmas para presentar moción de censura contra ministro Fabricio Valencia. (Foto: Congreso)
Congreso: Obtienen firmas para presentar moción de censura contra ministro Fabricio Valencia. (Foto: Congreso)
Redacción Gestión
logró alcanzar las firmas necesarias para presentar oficialmente una moción de censura contra el .

surgió después de que el portal internacional podría perder su estatus como una de las Siete Maravillas del Mundo.

Los parlamentarios por su presunta incapacidad y falta de liderazgo en el sector cultura en el país.

Según el documento, las acciones y omisiones demuestran su falta de idoneidad, lo que puede causar graves daños al interés nacional, la imagen internacional del Perú y la institucionalidad del sector Cultura.

“(…) Haciendo así la necesaria la aplicación del mecanismo de control político, de censura, previsto en la Constitución”, indica el documento.

El congresista no agrupado Edward Málaga declaró hace dos semanas que se ha retomado la moción de censura debido a que, tras la interpelación anterior, no ofreció respuestas satisfactorias, insistiendo en la necesidad de un cambio de dirección en el ministerio.

Crisis en Machu Picchu

Recordemos que el pronunciamiento de la organización New7Wonders se dio paralelamente con la crisis en la ciudadela inca, la cual se agravó cuando comunidades del protestaron contra la continuidad de la concesión de Consettur en la ruta Hiram Bingham.

A raíz de estas protestas, los turistas enfrentaron serias y muchos quedaron varados por el bloqueo de las vías ferroviarias.

