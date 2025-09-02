La Comisión Permanente del Congreso se reunirá el miércoles 3 de septiembre a las 10 de la mañana para continuar con el proceso de cinco denuncias constitucionales admitidas contra diferentes autoridades, conforme lo establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso.

Dicha comisión, la cual preside José Jerí, consultará si se otorga un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y presentar un informe final sobre las denuncias incluidas en la agenda.

Una de estas denuncias fue interpuesta por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, el exministro de Salud Víctor Zamora Mesía y la exministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva Luperdi, por el presunto delito de colusión agravada.

La fiscal Espinoza también presentó una denuncia contra Luis Alberto Otárola Peñaranda, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. En tanto, también está la denuncia contra Víctor Manuel Torres Falcón, exministro del Interior, por presunto abuso de autoridad.

Asimismo, también se encuentra la denuncia realizada por los congresistas Alejandro Muñante Barrios, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Norma Martina Yarrow Lumbreras y otros, contra Delia Espinoza por presunta infracción constitucional y los presuntos delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.

Finalmente, se encuentra la denuncia presentada por Juan Antonio Fernández Jerí, jefe nacional de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. contra Luz Tello, exmiembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio Humberto de la Haza Barrantes y Aldo Alejandro Vásquez Ríos, expresidentes de la JNJ, por presunta infracción constitucional y los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.