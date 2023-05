El mes pasado, la comisión especial encargada del proceso de selección de los postulantes, a cargo de Idelso García, acordó por mayoría llevar al Pleno las candidaturas de tres abogados. Estos son: Pedro Cartolín Pastor (ocupó el primer lugar del concurso), Jorge Rioja Vallejos y Josué Gutiérrez Cóndor.

No obstante, el primero renunció a su nominación al aducir temas “estrictamente personales y profesionales”.

De esta manera, los 11 grupos parlamentarios tendrán que elegir entre Rioja y Gutiérrez.

Para que uno de los dos sea elegido en el cargo debe alcanzar, como mínimo, 87 votos en el Pleno. Si ninguno de los dos logra esa cifra de adhesiones, se pasará a votar las candidaturas de los abogados que quedaron en cuarto y quinto lugar del concurso. Estos son Delia Muñoz y Gastón Soto Vallenas.

Los candidatos y sus antecedentes

Rioja, quien fue propuesto por Acción Popular y el Bloque Magisterial, es Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por dos universidades (Alas Peruanas y Universidad Nacional de Trujillo), así como registra más de 15 publicaciones.

Durante su entrevista personal, el abogado se manifestó en contra del aborto, la educación con enfoque de género y el control del Poder Judicial a los actos del Congreso.

En tanto, Gutiérrez, quien es abogado por la Universidad de Huánuco, registra un pasado político. Se desempeñó como congresista entre los años 2011 al 2016 en representación del Partido Nacionalista.

Durante este lapso de tiempo estuvo involucrado en varias polémicas, como por ejemplo, su viaje a Rusia acompañando al empresario Alexis Humala, hermano del entonces presidente Ollanta Humala.

Recientemente se conoció que la Contraloría encontró omisiones de información en la declaración jurada de intereses que el abogado presentó ante la comisión. Según informó Perú 21, Gutiérrez, quien fue propuesto por Perú Libre, habría consignado “información imprecisa” respecto a la fecha de suscripción de las acciones en la empresa GYT Global Consulting S.A.C.

Es decir, consignó la fecha que corresponde a la de la inscripción en la Sunat, y no desde cuando tiene la participación en dicha compañía.

En el informe también se dio cuenta que el abogado no declaró que tenía seis papeletas de tránsito en el SAT, entre otros datos.

¿Cuáles son las posturas de las bancadas frente a estos dos candidatos?

Fuerza Popular

En estos últimos días trascendió que un sector de la bancada de Fuerza Popular estaría a favor de apoyar la candidatura de Gutiérrez Cóndor. Esto, a pesar de que en el pasado el abogado sostuvo fuertes críticas contra el fujimorismo.

Luis Alegría indicó al diario Correo que en su grupo hay una tendencia de apoyar la postulación del excongresista. Es más, dijo que el hecho de que Gutiérrez se haya desempeñado como abogado de Vladimir Cerrón es algo que no pesará en su decisión.

“Creo que el señor Gutiérrez tiene la capacidad para trasladar un mensaje. El haber sido político lo favorece porque sabe ordenar sus ideas, tiene una orientación, tiene una forma de hacer sus alocuciones. Eso para mí es un plus. El señor Rioja no cuenta con todo eso, pero al final veremos la decisión en el pleno”, sostuvo.

En la misma línea, Alejandro Aguinaga consideró que Gutiérrez “tiene cintura política para ocupar el cargo y bastante expertise” a diferencia de su rival.

En diálogo con Gestión, César Revilla le puso paños fríos al asunto al señalar que su bancada aún no ha tomado una decisión final. Explicó que cuando se realizaron las entrevistas personales a los dos candidatos, su grupo pudo escuchar los argumentos de estos abogados y qué es lo que proponían para la Defensoría del Pueblo.

“Escuchamos sus posiciones y la visión que tienen para la Defensoría. Estamos esperando el informe final de la comisión para emitir nuestro voto (…) antes de adoptar cualquier decisión, escucharemos el informe atentamente. No adelantaremos opinión, hay que ser responsables”, indicó.

Revilla evitó pronunciarse por los cuestionamientos que pesan sobre ambos abogados. Solo recalcó que su bancada espera que, con esta elección, la Defensoría del Pueblo sea autónoma y recupere su legitimidad.

Desde la dirigencia del partido señalaron que respetarán la decisión que adopte la bancada, que hoy se reunirá en la noche para evaluar el tema.

Para que uno de los dos candidatos sea elegido defensor del Pueblo debe registrar, como mínimo, 87 votos en el Pleno del Congreso. (Foto: Congreso)

Renovación Popular

El congresista de Renovación Popular (RP), José Cueto, indicó a este diario que su grupo tiene previsto reunirse mañana temprano para evaluar el tema y definir una posición.

Explicó que la semana pasada pudieron reunirse con Gutiérrez y Rioja para escuchar sus propuestas y que solo están a la espera de la reunión de bancada para tomar una decisión.

“En lo particular, no apoyo a ninguno de los dos candidatos. Prefiero a los dos abogados que vienen detrás (Delia Muñoz y Gastón Soto Vallenas)”, apuntó.

Respecto a Gutiérrez, Cueto solo atinó a señalar que no le inspira confianza.

“A mí me parece que el señor Gutiérrez es un zorro político que viene de la época de (Ollanta) Humala. Ha sido abogado del señor (Vladimir) Cerrón y por más que trate de deslindar de ello, no confío en él. Para ser defensor del pueblo tienes que inspirar confianza, algo que él no logra”, acotó.

En ese sentido, consideró que sería un grave error que Fuerza Popular decida apoyar la candidatura del exparlamentario.

“Espero que no sea verdad ese rumor porque, de serlo, sería terrible. En este mundo nada es gratis, si fuera verdad de que están yendo a votar por él (Josué Gutiérrez), la pregunta sería a cambio de qué. A mí no me queda claro”, sostuvo tras precisar que hay que evitar que la Defensoría caiga en manos de personas con cuestionamientos.

Avanza País

La legisladora de Avanza País, Diana Gonzáles, indicó que su grupo tiene previsto reunirse mañana temprano para evaluar el tema y tomar una decisión.

A título personal consideró que ninguno de los dos candidatos le inspira confianza debido a que los constantes amparos aceptados por el Poder Judicial, y que entramparon el proceso, terminaron por afectar y debilitar el concurso.

“Evidentemente un profesional respetable no se va a someter a un proceso que siempre va a estar cuestionado. Creo que, de alguna manera, todas las interrupciones que ha habido durante todos estos meses han generado que los candidatos que podrían haber asumido los verdaderos intereses de la Defensoría hayan preferido dar un paso al costado o ni siquiera se presentaron”, lamentó.

Respecto a los cuestionamientos que pesan sobre Gutiérrez, Gonzáles recordó que por esta misma situación el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, afronta una interpelación en su contra.

“Creo que esto no es un tema menor, es un tema a analizar por parte de todas las bancadas”, enfatizó la legisladora.

Alianza para el Progreso (APP)

Hoy en la noche la bancada de APP tiene previsto reunirse para tomar una posición frente a la elección del defensor del Pueblo.

El vocero de esta agrupación, Alejandro Soto, consideró que tanto Gutiérrez como Rioja no cuentan con el expertise suficiente como para ostentar el cargo de Defensor del Pueblo.

“Gutiérrez está vinculado a la gestión de Ollanta Humala y si no me equivoco también es asesor de uno de los congresistas de Perú Libre. Entonces, ahí no habría la transparencia para la toma de decisiones (…) el señor Rioja también ha postulado para todos los cargos públicos y tampoco tiene todos los antecedentes como para desempeñar este cargo importante”, señaló a Gestión.

A su juicio, al paso que van no se lograrán los 87 votos necesarios para elegir al nuevo defensor del Pueblo en el Parlamento. “Es una opción abstenernos”, apuntó.

Según dijo, su agrupación no tiene ningún inconveniente en reunirse con los dos candidatos antes del día de la votación; no obstante, señaló que hasta ahora no han recibido ninguna invitación por parte de estos abogados.

¿Y las otras bancadas?

En diálogo con el diario El Comercio, el vocero alterno de Acción Popular, Ilich López dijo que probablemente su grupo respaldará la postulación de Rioja Vallejos. De igual manera, se tiene por descontado que el Bloque Magisterial también lo respaldará.

Si bien Perú Libre votará a favor de Gutiérrez, se desconoce que posturas asumirán los otros grupos de izquierda, como Cambio Democrático-Juntos por el Perú y Perú Bicentenario.

También es una incógnita la posición que asumirán Somos Perú y Podemos Perú. Ambos grupos postularon a Pedro Cartolín, quien ya no se encuentra habilitado en el proceso.

