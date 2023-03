El pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles 22 de marzo la denuncia constitucional en contra de la expremier Betssy Chávez por el golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo.

Con 66 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones se dio luz verde a la denuncia constitucional 328 que fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional.

Seguidamente, se decidió supender a la expresidenta del Consejo de Ministros de su cargo de congresista mientras duren las investigaciones. Esto se aprobó con 66 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones.

En otro momento, el pleno del Congreso decidió aprobar acusar constitucionalmente al exministro del Interior Willy Huerta, con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones.

De igual modo se aprobó denunciar constitucionalmente al exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, con 50 votos a favor, 21 en contra y 13 abstenciones.

No obstante, el pleno del Parlamento rechazó suspender a Sánchez Palomino de sus labores como congresista. Esto se determinó con 27 votos a favor, 38 en contra y 18 abstenciones.

Como se recuerda, los congresistas que son parte de la Comisión Permanente no participaron en este votación, de acuerdo al reglamento del Poder Legislativo.

Argumentos de la denuncia

Durante la sustentación de la denuncia, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones (Alianza para el Progreso), argumentó que Betssy Chávez habría facilitado el ingreso del equipo de TV Perú al despacho presidencial para la transmisión del mensaje presidencial del golpe de Estado

“Se han podido recabar testimonios de diversos testigos que ubican a la denunciada antes, durante y después de la emisión del mensaje presidencial”, aseveró Camones Soriano.

Seguidamente, la legisladora señaló que la conducta de Chávez, posterior al golpe, no fue de rechazo, “existiendo testimonios donde habría adelantado la intención de tener un adelanto de elecciones y la emisión de un decreto supremo”.

Por su parte el congresista Wilson Soto (Acción Popular), quien se encargo de defender este informe final, reiteró que la denunciada no se pronunció en contra del contenido del mensaje (golpe de Estado) y no mencionó los hechos en su carta de renuncia.

“Montó reuniones en Palacio de Gobierno, el 6 y 7 de diciembre que no tendrían relación con la defensa en la vacancia, como lo han declarado los ministros de Estado y abogados defensores de Pedro Castillo”, añadió.

Además, Soto indicó que existen “indicios razonables”de su participación en un acuerdo previo a la ejecución (del golpe de Estado) y por tanto es razonable la imputación alternativa de conspiración para rebelión.

¿Qué dijo Betssy Chávez?

Durante su presentación en la sesión, Chávez Chino aseveró que desde el primer día se ha sometido a la investigación desplegada por el Ministerio Público y ha respetado “sus arbitrariedades”, pues dijo que sus decisiones serían “enteramente políticas”.

En ese sentido, la exprimera ministra señaló que el pasado 7 de diciembre, día del golpe de Estado, el Parlamento tuvo la oportunidad de permitirle a Castillo Terrones explicar sus motivaciones. “Pero sin una orden judicial ni fiscal lo detuvieron y lo encarcelaron y el tema se ve actualmente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, dijo.

“Sobre mi causa, puedo decir que no hay ni una sola acción ni elemento objetivo que se vincule a alzar en armas o conspirar con algún alto mando para tales fines”, agregó.

Seguidamente, su abogado, Erwin Siccha, explicó que no están frente a un hecho que desvirtue la presunción de inocencia que le asiste a cada congresista que se encuentran sometidos a un proceso de acusación constitucional. “Estamos, incluso, ante una etapa procesal en la que anterior inmediata a la formación de una sospecha reveladora”, sostuvo.

“La denuncia constitucional es parte de la construcción de una sospecha simple, ni siquiera estamos en una sospecha suficiente para acusar y menos aún en el estándar de certeza más allá de toda duda razonable como para sentenciar a una persona y desvirtuar el principio de presunción que le asiste”, manifestó.

Betssy Chávez fue suspendida de su labor congresal mientras duren sus investigaciones. Foto: GEC

¿Cómo se defendió Willy Huerta?

Por su parte, el exministro del Interior Willy Huerta expresó que desde el inicio de las investigaciones en su contra, él explicó que no había participado en el golpe de Estado. “Han salido videos y pruebas posteriores de lo que yo he manifestado, se tiene certeza de lo que yo he dicho y he manifestado siempre, la verdad y la seguiré diciendo”, declaró.

“He puesto como medios de pruebas, los videos de los pasadizos e instalaciones de los salones de Palacio de Gobierno, a fin de que puedan tener certeza de cual ha sido mi actuación durante mi permanencia el día 7 de diciembre”, acotó.

Asimismo, Huerta Olivos recordó que en sus elemento de convicción, la Fiscalía manifestó que la conspiración se habría acordado ante del mensaje de la Nación ese día 7 de diciembre. No obstante, alegó que él nunca participó en ningún acuerdo.

“He pedido los videos donde estuve yo transitando y donde permanecí en el Salón Quiñonez hasta las 11:41 a.m. por el orden del expresidente Castillo que pase al despacho. Yo no fui para otra cosa más que para informar y despachar la situación de la seguridad ciudadana del orden público que se tenía por las movilizaciones por la vacancia que se venía en horas de la tarde”, explicó.

El Congreso aprobó denunciar constitucionalmente al exministro Willy Huerta. Foto: Congreso

¿Qué dijo Roberto Sánchez?

Durante su participación en la sesión plenaria, el exministro Roberto Sánchez negó los presuntos delitos que se le imputan. “La acusación sostiene que tuve reuniones en noviembre y diciembre, que no he sabido sustentar. Si uno revisa el portal de Transparencia, está el total de reuniones”, señaló.

“El exministro Huerta dijo que al entrar al despacho presidencial tras el mensaje, yo referí ‘por el país’. (...) todos los ministros que han declarado, solo uno me menciona con esa frase”, aseveró.

“Yo mismo no dejo de estar cuestionado por una decisión de la que no tuve conocimiento. He aprendido que uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y decisiones. No me escondo y exijo la verdad (...) Quienes lo tramaron, que digan la verdad”, agregó.

Roberto Sánchez. Foto: GEC

