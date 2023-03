El expremier Aníbal Torres anunció que está evaluando postular a la Presidencia de la República, pues señaló que la población le pide que participe en las próximas elecciones generales, tras las vacancia del exmandatario Pedro Castillo.

En una entrevista para el canal de YouTube de la exministra de la Mujer Anahí Durand, Torres Vásquez aseguró que las personas de sur, centro, oriente y norte del Perú, le piden candidatear en los comicios que vienen.

“Estamos ante un hecho en que la población es la que lo pide (postular a la Presidencia) y lo pide constantemente. Lo pide el sur del Perú, lo pide el centro, lo pide un sector del oriente del Perú, lo piden algunos sectores del norte, no todos, hay que reconocer, yo tengo que hablar con la verdad”, manifestó.

En ese sentido, el exfuncionario de la gestión de Castillo Terrones aclaró que aún tiene que considerar si lanza su postulación, pero resaltó que no puede “desdeñar” lo que pide la población.

“Estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos, allí estamos para trabajar juntos. Es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien, pero, repito, no se puede desdeñar la voluntad popular en ese camino”, sostuvo.

Como se recuerda, Aníbal Torres es investigado por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, luego de que el expresidente Pedro Castillo diera un golpe de Estado de diciembre pasado.

Paralelamente, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó denuncia constitucional en su contra por los delitos de rebelión y apología al delito, y perturbación del orden público. Por ello, pide que se le inhabilite de la función pública por 10 años.

