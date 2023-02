Durante su declaración en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo este jueves que le “desconcertó” el mensaje a la Nación del exmandatario Pedro Castillo donde perpetró el golpe de Estado.

“Me acerqué al presidente y le pregunté si había coordinado con las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional; él me contestó: no se preocupe, doctor. Regresé y pregunté al ministro del Interior, ¿la policía va a intervenir el Congreso? y me respondió: yo no sé nada. Luego me dirigí al ministro de Defensa y le pregunté: ¿van a salir las Fuerzas Armadas? y me dijo: yo no sé nada”, detalló el expremier.

Según Torres, tras el mensaje quedó en desconcierto y sospechó de sus asesores y de algunos ministros, ya que “sus asesores son quienes les confeccionan sus mensajes”.

“Para cerrar el Congreso, en esas condiciones, se trata de un golpe de Estado y todos sabemos, por sentido común, que es un rompimiento del Estado de derecho y que eso se hace con la fuerza pública, de manera que eso generó un tremendo desconcierto y yo pensé que todo andaba mal. Se abrió la puerta del salón continuo, de Embajadores, entré y me senté a ver qué cosa pasaba, porque sospechaba de muchas personas, de asesores, ministros. Porque el día anterior hubo una reunión en la tarde para tratar la presentación ante el Congreso de la República”, dijo.

Aníbal Torres relató que en el momento del discurso estuvieron presentes el ministro de Defensa, del Interior y Betssy Chavez. No obstante, descartó que hayan estado el congresista Roberto Sánchez ni el exministro de Trabajo, Alejandro Salas.

¿Qué relación tiene Aníbal Torres con el golpe de Estado?

Para la Fiscalía, Aníbal Torres Vásquez, en su calidad de asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, fue pieza clave en el golpe de Estado que dio el destituido expresidente Pedro Castillo Terrone.

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el vacado exgobernante y comparecencia con restricciones para el exjefe del Gabinete.